旅遊業復蘇惟人手短缺　工會促設津貼吸引業界重返崗位接待旅客

香港與內地全面通關後，港府啟動「你好，香港！（Hello Hong Kong）」，送出50萬張機票，吸引海內外遊客訪港。本港旅遊業界對此表示非常支持，惟相關行業在疫情冰封三年以來，酒店業、飲食業、零售業等行業人手嚴重流失或轉行，面對旅遊業界邁向復常，大批旅客重臨香港，業界工會擔心人手承接力不足以應付，促政府設立「從業員復業津貼」吸引人手重返崗位，並在培訓和招聘上加強支援。



香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠指出，旅遊業界對政府啟動「你好，香港！（Hello Hong Kong）」大型宣傳表示非常支持，預料將吸引逾150萬名旅客到港。她認為政府未考慮到業界的𠄘接力、人手嚴重短缺等問題，「今次政府好大手筆，但如果係接待上唔做好準備，旅客會好失望，香港聲譽亦會大打折扣。」

促政府設立「從業員復業津貼」$3000

該聯會總幹事林志挺表示，旅遊業在疫情下冰封三年，全面通關後，終於重見光明。他建議政府可提供復業啟動支援，設立「從業員復業津貼」，為從業員提供為期半年，每月3,000元的資助，吸引人手重回業界，令各界可互相配合，盡快復蘇旅遊業。

梁芳遠表示，疫情持續近三年，旅遊業界流失近9成人手，現時人手只回復到疫情前約2成。大量從業員在疫情下因生計等原因，已轉行從事物業管理、文員、支援抗疫等工作，亦因考慮到就業前景和薪金而無意重回崗位。

▼2月2日 政府舉行「你好，香港！」啓動禮公布送機票▼



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酒店業界稱人手不足應付酒店房間供應

酒店及餐飲從業員協會代表魏智強表示，大量遊客將重臨香港，預計屆時酒店入住率會有所上升，樂觀估計可達到疫情前近9成。

酒店業也面對人手不足的情況，魏智強指出，現時全港約有8.9萬間客房，房務員從業員只有2萬多人，人手嚴重不足。他認為對房間的清潔度會有影響，「即使旅客重臨香港，都未必有良好體驗。」

百貨業的林志忠指，現時行內人手不足，希望僱主能調整薪金，政府亦在培訓和招聘上加強支援。（鄧康翹攝）

百貨業界冀政府在培訓和招聘加強支援

香港百貨商業僱員總會權益總幹事林志忠指，香港素來有「購物天堂」的美譽，旅客佔本港百貨零售業主要收入來源近三分之一，2018年旅客購物消費額達1,671億元。

面對現時行內人手不足的問題，他希望僱主能在薪金上作調整，同時希望政府在培訓和招聘上加強支援，吸引更多有銷售經驗的專才重回工作崗位，為接待旅客做好準備。

他認為，本港「購物天堂」的美譽得來不易，建議政府應加強執法，嚴厲打擊不良銷售，「唔想因為不法份子，令旅客降低對香港嘅信心。」

飲食業的招冠聰（右）建議，參考內地設立「國家職業資格證」，增加業界前景。（鄧康翹攝）

飲食業界促引進「職業資格證」提升專業

飲食業職工總會招冠聰則表示，飲食業亦面對人手短缺的問題，他建議政府應參考內地，為飲食業界的從業員設立「國家職業資格證」，「畀員工睇到飲食業係有前景，有晉升階梯，每個崗位都係一門專業。」他認為設立「資格證」亦為香港的形象帶來不少好處。