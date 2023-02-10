印傭遭僱主夫婦以單車鏈等虐待　身上逾40處傷　追討7年獲賠86萬

印尼籍女傭近13年前在港為一家庭工作時，遭僱主夫婦連番虐待達2年，包括用熱熨斗、單車鏈及鎅刀等襲擊。女傭後來成功逃走，身上仍有逾45多處新舊傷痕。該對夫婦後來被裁定襲擊等8罪成，分別被判囚3年3個月及5年半。女傭2016年向夫婦追討賠償，區院聆案官鄭金蓮今（10日）就其索償案下判辭，認為女傭承受的痛苦，失去生活樂趣，加上她審訊前收入及工作能力的損失等，下令僱主夫婦須賠償約86萬港元及支付訟費。



原告為Kartika Puspitasari，被告依次為戴志偉及其妻子區玉珊，兩人均沒有到庭，亦沒有委派律師出席。

多個外傭組織有到法庭索取裁決，她們批評法律程序需時太長。(劉安琪攝)

傷勢是經歷長時間襲擊所致

判辭指，原告2012年成功離開被告的家，她接受檢查時，她身上有達45處新舊疤痕。她的代表大律師指，該些大小不同的疤痕，是原告經歷長時間襲擊所致，該些傷痕仍會引致她痕癢或痛楚，她亦對自己的外表感苦惱和憂慮。

想起兩被告仍覺憂慮和不安

原告的這段經歷，令她覺得沒有尊嚴，她至今想起兩被告仍感到憂慮和不安，情緒失控，她擔心會遷怒於小孩，與人相處亦感羞愧，時常發惡夢，並被診斷患上創傷後壓力症，又因經濟拮据，未能進行手術或向精神科醫生求助。

被告夫婦須賠償86萬

法官考慮到原告受襲時間長，程度亦屬嚴重，她並要無薪留港兩年，以處理針對被告的刑事案件，認為她應得的合理病假為三年，裁定原告在痛苦及失去生活樂趣、審訊前收入損失，失去工作能力及醫療費等方面，可獲賠償共121萬港元，扣除保險公司賠償的35萬元，兩名被告須賠償原告約86萬港元。

外傭組織批評法律程序時間太長

多個跟進本案的外傭組織成員，今有到法庭取閱判辭，她們在庭外透露，原告現於印尼，她得知判決後感高興。原告現育有3名子女，沒有工作，至今未收到任何賠償，亦未能重回家傭工作。她希望收到賠償後能創業。外傭組織成員形容判決為家庭傭工的勝利，但經10年的法律程序對他們而言太長，希望香港政府能在事件中學習。

案件編號：DCPI 1891/2016