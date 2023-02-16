電話卡實名制｜2.23截止登記　18間郵局、25個港鐵站助市民辦理

俗稱「太空卡」的電話儲值卡實名制將在3月1日實施，持有相關電話卡的市民最遲要在下周四（2月23日）完成實名登記。商務及經濟發展局局長丘應樺今（16日）呼籲市民，應盡快完成登記，以免造成不便，他又透露，已完成處理六萬個電話卡相關的查詢及登記，但沒有仍未實名登記太空卡的數字，「因為好多卡都未必有人用緊」。他又提醒市民，倘有需要可到電訊商、18間郵局及25個港鐵站的支援站，尋求工作人員協助完成實名登記，



當局已完成六萬個查詢及登記

「太空卡」即將在本月踏入歷史，商經局局長丘應樺今午在通訊事務總監梁仲賢的陪同下，視察灣仔郵政局。他呼籲，未完成實名登記的電話儲值卡用戶，應盡快按照電訊商在網上或門市登記，並指已協調電訊商未來一周加派人手處理。

臨近截止日期，相關登記系統或較為繁忙，為方便有需要的市民，18間郵局及25個港鐵站亦設有支援服務。目前當局已完成六萬個查詢及登記。

帶齊三樣物品數分鐘可完成登記

丘應樺又稱，實名登記的程序簡單快捷，只須出示中英文姓名、出生日期、身份證號碼共三項資料，並帶同香港身份證、相關電話儲值卡，及可接收短訊的手機，數分鐘即可完成登記。

此外，政府將在下周三及周四（22及23日），延長實名登記服務至晚上7時，社區機構及地方組織亦會在全港多區設街站提供協助。丘應樺在記者會結束後，亦到灣仔、北角、鰂魚涌街等街站視察。

該25個港鐵支援站服務時間，為每日上午9時至下午6時，包括：

港島：西營盤、灣仔、筲箕灣、黃竹坑及北角；



九龍：黃大仙、啟德、牛頭角、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘及何文田；



新界：朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳及調景嶺



18間郵局地址一覽

中環康樂廣場2號 郵政總局



北角英皇道770號模範邨C座地下1,6,7及11號 七姊妹郵政局



香港仔大道171號金豐大廈地下 香港仔郵政局



皇后大道東197至213號胡忠大廈2樓 灣仔郵政局



紅磡機利士北路140號地下 機利士路郵政局



觀塘鴻圖道52號地下A及B室 觀塘郵政局



長沙灣長沙灣道646號中國船舶大廈地下 長沙灣郵政局



黃大仙下邨龍樂樓地下2號 黃大仙郵政局



尖沙咀中間道10號國際電信大廈地下及1樓 尖沙咀郵政局



將軍澳明德邨明德商場地下14C號鋪 將軍澳郵政局



葵芳邨葵健樓地下4至10號 葵芳郵政局



上水石湖墟新豐路112至116號 石湖墟郵政局



沙田上禾輋路一號沙田政府合署一樓 沙田中央郵政局



大埔汀角路1號大埔政府合署地下 大埔郵政局



荃灣西樓角路38號荃灣政府合署1樓 荃灣郵政局



屯門屯喜路1號屯門政府合署平台 屯門中央郵政局



元朗大棠路23號合益廣場一樓B111及B130鋪 元朗郵政局



大嶼山東涌美東街6號地下 東涌郵政局

