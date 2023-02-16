活力午餐宣布下周一周二暫停向學校供應午餐　料10萬名師生受影響

學校午膳商「活力午餐」早前爆食安風波，該公司今（16日）向學校發出通知，指經過審慎考慮，決定於下周一及周二（20日及21日）暫停供應午餐，並強調學生健康是活力午餐首要關注。根據通知信指，「活力午餐」在全面復課後每日供應逾10萬個飯盒給學校，數量比之前增加三至四倍。



通知信指，近日收到個別學校通知有同學進食飯盒後感到不適，強調非常關注事件，已立即與相關學校了解情況，並對受影響的學校、家長及學童表示歉意，亦感謝校方為此事件奥家長協調。



在暫停供應午餐的兩天，「活力午餐」會從頭檢視所有產製工序，加強生產過程各步驟之連接同時亦會進行深層清潔消毒，確保廠房環境衛生。



就收到個別學校通知有同學進食飯盒後不適致歉

由大家樂集團全資附屬機構泛亞飲食於1999年成立的「活力午餐」今向學校發出通知，指近日收到個別學校通知有同學進食飯盒後感到不適，公司非常關注事件，已立即與相關學校了解情況，並對受影響的學校、家長及學童表示歉意，亦感謝學校為此事件與家長協調。

循原料規格、加工程序、烹飪設備性能尋找問題根源

通告表示，「活力午餐」正循幾個方向尋找問題根源，包括原料規格、加工程序、烹飪設備性能及運輸物流時間；同時己將飯盒樣本送往化驗所化驗，現正等候結果，更由即日開始，把每日生產的飯盒抽樣送往化驗，加強食安監控。

「活力午餐」表示，把握時間盡快找出問題根源並加以整改，避免同類事件再次發生，故經審慎考慮，決定於下周一及周二暫停供應午餐，並強調學生健康是活力午餐首要關注。公司亦會退回兩日午膳的款項給家長，亦會額外補償兩天飯餐，公司分區的客戶經理及客戶主任將會聯絡各校講解退款及補償細節。