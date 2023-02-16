3000人內地企業團抵港　港旅業缺人旅遊行程被迫取消　員工嘆失望

香港與內地日前全面通關，一個有約3000人、包括員工及投資者的內地企業訪港團，今日（16日）訪港並在亞博館參加論壇。據悉，該訪港團原定有安排隨團員工在港旅遊，惟最後被取消，只安排藝人出席論壇。而隨團員工則需自行決定是否留港自費遊玩。有員工指對行程取消而要自費旅遊感失望，惟認為疫後可來港旅遊感興奮，希望在香港品嚐美食。



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一個有約3000人、包括員工及投資者的內地企業團今日（16日）訪港，並在亞博館參加論壇。香港旅遊促進會總幹事崔定邦今早曾在在電台節目表示，該訪港團在通關後隨即決定在香港舉辦周年會議，記者到現場了解，場內有大約有一千多人，亦邀請明星如任達華和妻子琦琦，以及歌手鍾鎮濤在場獻唱。

負責接待該訪港團的恆大旅遊香港代表李彬指，本來就沒有設計旅遊行程，相信他們可以來香港參加論壇感興奮。

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不過有聲稱是該內地企業訪港團的負責人古先生就確認，原本的確有旅遊部分，並計劃預留兩日在港旅遊行程，但因安排問題而取消，改為讓員工自由決定在港遊玩數天，如不遊玩就可即日回內地。

有該公司員工李小姐表示，知道可自由選擇再旅遊與否，但本來是聽說公司有旅遊行程，惟現在已取消變成要自費旅遊，「多少都有一點失望的，不過幸好可在香港遊玩，太久沒來了」，她指很想念香港的牛雜和車仔麵，「沒有防疫限制實在太好了。」

亦有訪港團員工指，會在晚上遊玩後即日回內地，陸先生指要原本以為公司會安排住宿，不過現在要自費的話就超出預算，「香港酒店一晚太貴了，我的話就付不起」，不過他指，因為疫情而久未來港，所以今次都想在港遊玩，「至少玩一個晚上，吃個飯，逛一逛再回來吧。」