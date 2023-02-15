香園圍口岸停車場2.17起只接受預約　超時時租$75貴過泊IFC

香園圍/蓮塘口岸2月6日開放旅檢服務，設有公眾停車場，惟通關以來經常爆滿，預約系統亦懷疑出現問題，最終要暫停預約服務。政府今日（15日）宣布調整收費，其中超時收費將增加5倍，由原來首兩個小時10元增至60元，其後每小時逾時收費由原來15元大增至75元。



此外，該停車場2月17日起只接受經網上預約的車輛停泊，不再接受未經預約的車輛，預約系統將在當日凌晨零時1分起恢復運作。



香園圍口岸停車場現時收費共分兩種，以私家車計算，標準收費為時租10元、日租80元及夜租60元，若網上預約則享優惠，時租9元、日租70元及夜租55元。口岸於2月6日全港全面通關後，亦開通旅檢服務，停車場亦於當日運作。

不過，該口岸旅檢投入服務後已時常爆滿，有職員稱網上系統一度出錯，引來超額預訂，混亂安排亦惹來爭議。口岸停車場周日（12日）起關閉預約系統，至今仍未重開。

預約系統2.17凌晨0時起恢復

政府今宣布，產業署經檢視該停車場泊車情況後，決定推行優化措施，包括由2月17日起，該停車場只接受經網上預約的車輛停泊，不再接受未經預約的車輛，預約系統會在當日零時1分起恢復運作。

時租日租夜租加45.5%至114% 超時收費增5倍

另外，停車場亦會調整收費，所有車輛時租15元、日租150元、夜租80元，即加價45.5%至114%不等。至於超時收費，則加價5倍，由原來頭兩小時每小時10元、其後每小時15元，大幅加至首兩小時每小時60元、其後每小時75元。

超時收費時租最多75元 較IFC等甲級商廈貴一倍

駕駛者亦須留意切記勿停泊超過預約時間，否則時租收費較中環市區地段停車場貴上許多。按最新收費，假設車輛超出預約時間3小時，駕駛者則要額外支付195元逾時泊車費（60元+60元+75元）。逾時泊車後時租60及75元，亦較中環IFC 1期及2期停車場時租28元、新世界大廈停車場時租50元及中環中心時租38元等甲級商廈貴約一倍。

長遠檢討泊車需求 便利市民返中港兩地

政府稱，長遠而言會持續檢視該區的發展情況及泊車位需求，以探討增加永久公共泊車位的供應。政府會繼續密切留意該口岸的交通和運輸情況，採取適當措施，便利市民出行往返內地及香港。

除了現有香園圍口岸公眾停車場外，政府亦致力促成在口岸附近供應更多停車場和泊車位，其中政府近年已處理若干毗鄰口岸的私人土地用作臨時停車場的規劃申請，現時已有私營停車場投入運作。政府會繼續積極處理類似的規劃申請及盡可能加快處理相關程序，亦會探討在口岸附近合適的政府土地提供臨時公共停車場的可行性。

▼2月6日 蓮塘／香園圍口岸啟用旅客通關服務▼

