過境車輛許可證申請個案近日倍增　運輸署簡化申請程序

中港日前全面通關，運輸署今日（16日）表示，近日申請過境車輛封閉道路通行許可證的個案顯著增加，由一月份的平均每日300宗，增至近日的約800宗。署方指，明（17日）起簡化許可證申請的程序，申請人只須將填妥的申請表，以及廣東省公安廳簽發的「粵港澳機動車輛往來及駕駛員駕車批准通知書」（俗稱「批文」），遞交予運輸署過境服務分組，便毋須提交或核對其他文件。署方指，簡化措施只維持至5月16日。



▼ 1月12日 元朗中國檢驗中心情況▼



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運輸署表示，申請許可證的個案倍增，由本年一月每日平均300宗，增加至現時每日800宗，而且有部份申請者沒有提交齊全資料，延長處理時間。就此，署方簡化許可證申請的程序，申請人將填妥的申請表，及由廣東省公安廳簽發的批文，親身遞交或郵寄至運輸署過境服務分組，只要申請表已填妥，批文仍然有效，便毋須提交或核對其他文件，署方會盡快審批並發出許可證。

運輸署指，上述簡化申請程序的安排，會由2月17日至5月16日實施。署方又提醒，簡化程序是應對申請飆升的應急安排，申請人日後續領許可證期時，仍須提交齊全資料，以確保符合兩地政府要求。另外，簡化程序並不適用於許可證的全新申請，申請人必須依照現時的程序提交所有資料。

運輸署過境服務分組的地址為中環統一碼頭道38號海港政府大樓10樓1032室。許可證的申請表為TD547供續期／更換車輛／複本／更改司機資料申請，或TD547D供新申請。