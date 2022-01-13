國殤之柱︱學苑：原址鋪木地板、放新座位　校方疑改作休憩空間

豎立在香港大學逾20年的「國殤之柱」，在去年12月22日深夜突然開始遭校方移除。「香港大學學生會學苑即時新聞」在Facebook上載相片，稱原有位置已被鋪上木地板，並擺放了卵石形狀座位，懷疑校方將改建原址為休憩空間。

《香港01》正就事件向香港大學查詢。



國殤之柱被移走後，原址懷疑改建作休憩空間。（香港大學學生會學苑即時新聞FACEBOOK）

▼國殤之柱原貌▼



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「香港大學學生會學苑即時新聞」報道，現時國殤之柱原址的圍板仍未被拆除，但據觀察，該位置現已被鋪上木地板，並放有卵石形狀座位，懷疑校方將改建原址為休憩空間。

港大校委會稱雕像「日久老化」

豎立港大的「國殤之柱」在去年12月22日深夜突然被圍板圍封，直至23日凌晨，國殤之柱遭拆件移除，原址遭「夷為平地」由膠板圍封。

香港大學校委會曾發表聲明，指會方昨日開會後決定移走「國殤之柱」，又稱該雕像已日久老化，在參考獨立法律意見，並進行風險評估後，校委會衡量了大學的整體利益，作作出移走決定。

之後，中大及嶺大校方亦於12月24日清晨，分別拆除「新民主女神像」及「六四浮雕」。

▼2022年12月23日凌晨 國殤之柱遭拆件運走▼

