白領工會周五起被取消登記　嘆香港勞權教育不足

2019年11月成立的香港白領（行政及文職）同行工會，於去年底收到職工會登記局通知，指將於周五（17日）正式取消其工會登記。工會晚上發文，慨嘆要登記、受監管的公民團體難以與公權力平起平座，又提到不少人對僱員的基本權益不清不楚，認為香港的勞權教育不足。



香港白領（行政及文職）同行工會去年12月接獲職工會登記局信件，被指涉嫌違《職工會條例》，並要求他們交代。（香港白領（行政及文職）同行工會Facebook）

香港白領（行政及文職）同行工會於2019年11月成立，只要是受僱、從事文職、僱主並非政府都可以加入，並指會員人數最高峰超過2000人。工會表示，於2021年12月接獲職工會登記局信件，被指涉嫌違《職工會條例》，職工會登記局要求白領工會交代，在過去兩年間的活動及發表言論，是否符合《職工會條例》，包括聲援醫管局員工陣線罷工和反對《港區國安法》立法街站。職工會登記局最後於2022年12月刊憲通知擬取消工會登記，並於周五（17日）生效。

該工會在社交專頁發文，指出不少人對僱員的基本權益不清不楚，認為香港的勞權教育不足，呼籲大眾多參閱不同資料，「唔好靠人餵到埋嘴邊，學下自己搵啦。」

工會又提到疫情期間收集不少被公司剝削個案，唯不少人拒絕留下個人資訊，不想走出來進行進一步行動，奉勸不要妄想依靠代理人可以幫助解決問題，「你自己冇糧出都殺到埋身，都唔想披露自己身份、唔想搞大佢，問工會有冇方法停止僱主唔合理嘅做法？梗係冇啦。」