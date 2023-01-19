國泰空服員工會發起按章工作　發公開信重申迫不得已懇請同行理解

國泰航空公司空中服務員工會就改善編更安排、薪酬待遇等屢向國泰表達訴求，惟勞資雙方一直未達共識。工會今（19日）起發動按章工作，並在社交平台發出「致全體機師及機場員工的公開信」，信中提到爭取員工應有的權益是工會不可或缺的義務，直言資方並未為員工提供可靠和可行的工作條件，以及有競爭力和財務上可持續的薪酬待遇，按章工作是迫不得已，明白相關行動或為同行帶來不便，但懇請同行理解和支持。



國泰航空回覆稱，今日航班服務一切運作如常，保證會繼續為顧客如期提供航班服務。



▼2022年12月30日 國泰空服員工會舉行記者會▼



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國泰航空公司空中服務員工會今日開始發動會員參加按章工作行動，今午在社交平台發出「致全體機師及機場員工」發出「致全體機師及機場員工的公開信」，起首提到經歷近三年疫情，航空業受到重創，相信每位機場員工，每分每秒都克盡己任，謹守崗位，整裝待發去迎接沉睡已久的旅遊業。

工會續提到，在渴望重建香港國際航空樞紐、為客人提供專業可靠的服務，確保公司業務具有競爭力和財務可持續性的同時，爭取每一位員工應有的權益也是工會不可或缺的義務。惟國泰航空並未為員工提供可靠和可行的工作條件，並提供有競爭力和財務上可持續的薪酬待遇，按章工作是迫不得已。

工會在文末指，明白也許按章工作會為機師及機場員工帶來不便，但認為同行比業外人更加明瞭他們所經歷的一切，懇請同行理解和支持。

值得留意，工會在信中提及的三點渴望，國泰新任行政總裁林紹波日前在透過公司網站發表致機艙服務員的短片中也曾提及。林紹波在片中稱有強烈使命感，想保障員工的未來，而上任後為做到此使命，有三大職責要做，即重建香港國際航空樞紐、為客人提供專業可靠的服務、以及確保公司業務具有競爭力和財務可持續性。

國泰航空則回覆指，今天的航班服務一切運作如常，保證會繼續為顧客如期提供航班服務。

▼2022年12月6日 國泰空中服務員工會召開緊急會員大會▼

