土耳其地震｜港紅十字會3人赴災場　難忘紅新月會人員堅忍表現

土耳其和敘利亞本月6日凌晨發生地震，除香港救援隊到土耳其協助搜救工作外，香港紅十字會亦派出3名人員前往土耳其。他們在2月13日抵達安卡拉了解最新情況及社區需要，以制定人道救援計劃。香港紅十字會總監（服務）林傳芃指，當地紅新月會人員堅持協助賑災工作的態度令人動容，希望市民能以捐款協助賑災工作。



紅十字會總監：失親友的紅新月會人員一心幫助最多人活下

香港紅十字會派出3名人員前往土耳其，在2月13日抵達安卡拉協助土耳其賑災工作。林傳芃表示，香港紅十字會在地震發生後已撥出40萬港元支持是次救災工作，其中包括購買 3,765張熱毯派發給予災民，土耳其紅新會人員亦每日為200萬名災民提供熱食、臨時住所、心理支援及協助離散家庭團聚。

林傳芃指地震規模較大，使受影響災民增加，雖然有醫療人員傷亡，不過本身土耳其醫療系統完善，只需轉移部份受災居民到其他省份接受治療；相反，敘利亞經歷多年戰爭加上最近有霍亂、經濟問題，相信敘利亞利未來需更多時間復甦，需要的援助亦更多。

地震發生以來，超過1萬名紅十字會義工及工作人員參與救災工作，林傳芃分享一位土耳其紅新月會人員的故事。林表示，該人員的一位朋友在地震中失聯直至今，已料永遠都不能再聯繫上友人，但該人員不想其他人經歷這種傷痛，所以必須盡最大能力，幫助最多的人活下去，讓他們有機會與親人重聚。

紅新月會人員：原來呢個世界無忘記我哋

林傳芃表示，相信這並非單一故事，很多土耳其紅新月會人員身邊的親友都受地震影響，但仍然持續協助救援工作，令她動容，更加投入賑災工作。 紅新月會人員在看到來自世界各地寄給土耳其的信時，亦感慨「原來呢個世界無忘記我哋」，重建生活的路上將有各界的支持。

國際紅十字會目標籌得55億協助災民

林傳芃指，現時救援工作焦點已轉移至災後恢復及重建，目前正與國際紅十字會商討臨災民臨時居所、醫療衛生設施等援助計劃，以避免「二次災害」。她指國際紅十字會目標籌得55億港元，在未來2年協助375萬人次，香港紅十字會目前已籌得1,000萬元，她希望市民能以捐款協助賑災工作，令救援工作變得更有效率、彈性。