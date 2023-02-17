土耳其地震︱宣明會向敘利亞西北部災民派發燃料及暖爐

土耳其和敘利亞地震造成的死亡人數不斷上升，敘利亞西北部數以百萬計的人急需救助。世界宣明會表示，今次大地震造成的人道需求，比該會過去10多年來參與救援的天災更大。



世界宣明會敘利亞救援行動總監 Johan Mooij 表示：「經歷今次地震後仍能繼續運作的醫院和診所，人力物力及資金本來已十分短缺，目前甚至因為缺乏燃料，無法維持供電。因敘利亞衝突而數度流離失所的家庭，又再一次流離失所。重建災區所需的資金和精力，可能需要用一代人的時間，才可以讓災區回復地震前的水平，尤其是敘利亞西北部。過去12年，當地的人道救援項目持續面對資金不足的情況。今次是有史以來最為災難性的地震之一，急需各方提供慷慨援助。」

地震後，世界宣明會的團隊迅速回應，在當地評估最緊急的需求，並已向敘利亞西北部的醫療機構和搜救隊提供17,000公升燃料，讓他們能夠繼續運送和治療傷者。宣明會也向逾1,605個受地震影響、分散在敘利亞西北部不同避難中心的家庭，提供暖爐和燃料應急，讓這些流離失所的家庭，在有其他救援措施支援前得以保暖。

與此同時，因應當地需求不斷增加，宣明會計劃向數間醫療機構分發緊急救援物資，包括食物、水、帳篷、禦寒物品及醫療用品等。

世界宣明會在地震後為敘利亞的避難中心和醫療機構提供燃料和暖爐。（宣明會提供）

根據宣明會在敘利亞西北部的最新評估，94%受訪者指他們的居所和和棲身之所受到地震破壞，82%的人因而到避難中心暫住。此外，42%受訪者指他們所在地區的教育設施受到破壞，其中84%受訪者表示，今次地震阻礙了其子女接受教育。到目前為止，宣明會已為逾78,000名身處敘利亞西北部的婦女、男士和兒童提供緊急援助，包括燃料、暖爐、即食食品和醫療衛生援助。

宣明會指出，受衝突影響，敘利亞西北部的人道狀況本已非常嚴峻，而且不斷惡化，目前更面對大地震及餘震帶來的破壞、通道受阻及傷亡情況，當地的人亦承受巨大的痛苦。

Johan Mooij續指：「當地不少街道和村莊變成廢墟、全家遇難，數百萬人無家可歸。本已生活在極端貧困的人，失去了他們僅餘的一切。地震發生前，每個共用帳篷收容6或7名因衝突而流離失所的人；地震後，每個帳篷要收容16或至17人。受災兒童承受創傷，需要心理支援及實際支援，以應對今次地震對他們造成的影響。」

他說：「過去10多年來，我們從未見過如此大規模的傷痛和破壞。因應大地震帶來的巨大影響，宣明會警告，倖存者可能需要一代人的時間才能復原，尤其是敘利亞北部。當地本來已有數百萬人需要接受人道援助，他們所需的復原時間可能更長。」

了解宣明會的土耳其及敘利亞地震緊急救援：https://bit.ly/wvhk-turkey-syria-eq