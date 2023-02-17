土耳其地震︱宣明會向敘利亞西北部災民派發燃料及暖爐
土耳其和敘利亞地震造成的死亡人數不斷上升，敘利亞西北部數以百萬計的人急需救助。世界宣明會表示，今次大地震造成的人道需求，比該會過去10多年來參與救援的天災更大。
世界宣明會敘利亞救援行動總監 Johan Mooij 表示：「經歷今次地震後仍能繼續運作的醫院和診所，人力物力及資金本來已十分短缺，目前甚至因為缺乏燃料，無法維持供電。因敘利亞衝突而數度流離失所的家庭，又再一次流離失所。重建災區所需的資金和精力，可能需要用一代人的時間，才可以讓災區回復地震前的水平，尤其是敘利亞西北部。過去12年，當地的人道救援項目持續面對資金不足的情況。今次是有史以來最為災難性的地震之一，急需各方提供慷慨援助。」
地震後，世界宣明會的團隊迅速回應，在當地評估最緊急的需求，並已向敘利亞西北部的醫療機構和搜救隊提供17,000公升燃料，讓他們能夠繼續運送和治療傷者。宣明會也向逾1,605個受地震影響、分散在敘利亞西北部不同避難中心的家庭，提供暖爐和燃料應急，讓這些流離失所的家庭，在有其他救援措施支援前得以保暖。
與此同時，因應當地需求不斷增加，宣明會計劃向數間醫療機構分發緊急救援物資，包括食物、水、帳篷、禦寒物品及醫療用品等。
根據宣明會在敘利亞西北部的最新評估，94%受訪者指他們的居所和和棲身之所受到地震破壞，82%的人因而到避難中心暫住。此外，42%受訪者指他們所在地區的教育設施受到破壞，其中84%受訪者表示，今次地震阻礙了其子女接受教育。到目前為止，宣明會已為逾78,000名身處敘利亞西北部的婦女、男士和兒童提供緊急援助，包括燃料、暖爐、即食食品和醫療衛生援助。
宣明會指出，受衝突影響，敘利亞西北部的人道狀況本已非常嚴峻，而且不斷惡化，目前更面對大地震及餘震帶來的破壞、通道受阻及傷亡情況，當地的人亦承受巨大的痛苦。
Johan Mooij續指：「當地不少街道和村莊變成廢墟、全家遇難，數百萬人無家可歸。本已生活在極端貧困的人，失去了他們僅餘的一切。地震發生前，每個共用帳篷收容6或7名因衝突而流離失所的人；地震後，每個帳篷要收容16或至17人。受災兒童承受創傷，需要心理支援及實際支援，以應對今次地震對他們造成的影響。」
他說：「過去10多年來，我們從未見過如此大規模的傷痛和破壞。因應大地震帶來的巨大影響，宣明會警告，倖存者可能需要一代人的時間才能復原，尤其是敘利亞北部。當地本來已有數百萬人需要接受人道援助，他們所需的復原時間可能更長。」
了解宣明會的土耳其及敘利亞地震緊急救援：https://bit.ly/wvhk-turkey-syria-eq