檢測中心3月削減75%　有承辦商料要裁員　化驗所總會信市場可吸納

港府昨日（18日）宣布由3月起，社區檢測中心數目由現時85個減至21個，減幅約75%。有檢測承辦商負責人表示，公司會盡力吸納因新冠肺炎而額外聘請的人手，惟相信仍然需要裁員，當中包括醫務化驗師。



不過，香港醫務化驗所總會主席李偉振則相信，市場可以吸納相關人手，因現時不論公營或私營機構都出現化驗師人手短缺情況。



▼2月5日 楓樹街遊樂場檢測站間中有零星市民檢測▼



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探病人士改為只需快測 檢測中心減至21間

港府昨日公布，將由3月1日起，取消公立醫院、安老院和殘疾人士院舍的核酸檢測要求，院舍員工及探訪人士，以及院舍住客改為快速抗原測試；因應核酸檢測服務需求已大幅下降並將進一步減少，社區檢測中心及檢測站停止提供免費核酸檢測服務，只維持自費核酸檢測服務。政府會於同日起減少社區檢測中心及檢測站數目至21個，其餘64個現有社區檢測中心及檢測站將停止運作。

▼3月1日後續運作的社區檢測中心名單▼



相達生物招彥燾：或需裁走部份醫務化驗師及助理

政府檢測承辦商之一、相達生物科技董事長招彥燾表示，自己承辦的檢測站由過去的7個大減至只有一個，雖然新冠病核酸檢測只屬該公司其中一個項目，很多疾病亦有核酸檢測需求，但相信仍然需要裁員，當中已未有包括檢測登記員及檢測人員，即要裁走部份醫務化驗師及助理。

他表示，得悉早已有醫療化驗所在去年底已裁員，但自己盡量希望可以繼續保留人手，故未有裁減。被問到裁員的數量，他則指，仍要觀察多一段時間才可以決定，「但不會去到裁一兩成。」他又指，新冠核酸的需求愈來愈少是可以預期，隨着外國多地放寬對中國的入境限制，相信未來的需求會較少。

政府檢測承辦商之一、相達生物科技董事長招彥燾表示，已有醫療化驗所在去年底已裁員。（資料圖片）

形容保留21個檢測中心是「軟着陸」：其實可以停運哂

招彥燾認為現時只有自費檢測，料檢測量非常少，認為現時政府保留21個檢測中心營運已是「軟着陸」，「其實可以停運哂，叫市民去返私營診所做檢測。」被問到政府會否提供緩助予檢測承辦商渡過此段時間，他直言沒有，但在宣布會停核酸強檢前，政府有與檢測承辦商溝通。

▼2月3日 北上免核酸前三日檢測站情況▼



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香港醫務化驗所總會主席李偉振相信，若鼻腔及咽喉一同檢測，測出率可以增至60至70%。（資料圖片／盧翊銘攝）

政府近日延長《2022年醫務化驗師(特別豁免)規例》(第359S章)至6月21日，讓內地化驗師可以免註冊來港進行新冠肺炎病毒化驗工作。被問到在工作崗位減少下，會否出現「內地培訓化驗師有工開、本港培訓化驗師失業」的情況，李偉振表示，相信此機會不大，料檢測承辦商會先裁減內地員工，主要為醫務化驗室助理，「因為佢哋大部份的工序會改由為（本港）醫務化驗室助理負責。」

他亦表示，檢測承辦商裁減人手是可以預期，相信市場可以吸納相關人手，因現時不論公營或私營機構都出現化驗師人手短缺情況。

▼12月10日 市民搶購快速檢測包▼

