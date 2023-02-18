消委會｜市民心急搶機票　主席籲先留意四個安排︰唔好人搶我又搶

疫情肆虐三年，消費者委員會主席陳錦榮今（18日）在港台節目《香港家書》中，特別提到外賣點餐，以及網購的投訴急增，呼籲市民留意條款細則，網購前須記低聯絡方法。至於最近復常市民準備外遊，他亦呼籲「唔好人搶我又搶」，要留意延期、改期、取消和退款，共四個安排。

最近公布的「虎年十大消費新聞」榜首為膠袋徵費，他諾消委會將繼續分享可持續消費貼士。



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食肆及娛樂服務投訴 1/3與外賣點餐有關

陳錦榮表示，去年今日第五波疫情來勢洶洶，出現前所未見的消費問題，認為消費模式在新常態下出現變化。例如去年消委會收到最多投訴的類別為食肆及娛樂服務，錄得逾3,000宗，當中三份一與外賣點餐有關。

他又提到隨著疫情緩和，有食肆為搶生意推出新噱頭，但未與消費者溝通清楚。例如有火鍋店推出長者優惠，較成人收費便宜50元，惟優惠數量有限，投訴人與同行的其他長者，只能享有一次長者優惠，因此要留意條款細則。

消委會主席陳錦榮。（夏家朗攝）

陳亦指，疫下本港網購發展加速，相關投訴亦急增逾七成，有約一萬多宗。由於網購涉及物流安排、產品質素，他呼籲市民要選擇有信用的平台，並留意條款細則，以及聯絡方法。「最好就有埋地址同聯絡電話。」

買機票前看清延期、改期、取消和退款安排

復常後市民將準備外遊，陳呼籲「唔好太心急」，在預訂機票、酒店及交通時，均要細閱條款細則，特別是延期、改期、取消和退款的安排。他認為目前市民均醉心搶機票，但要務實考慮需要，「作為精明消費者，記得唔好人搶我又搶。」

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消委會辦的「虎年十大消費新聞」榜首為膠袋徵費加至一元，證明在市民心中佔有最重要席位，可持續消費的重要性日漸提升。他承諾消委會將繼續分享可持續消費貼士，共同實踐綠色生活，「為下一代，即係我第時嘅孫，創造更美好嘅香港。」

他並對消委會去年推出的「認可快速抗原測試包名單搜尋器」感到恩慰，指當時第五波快測包需求上升，市面湧現各種品牌。消委會在短短10 日內開發該搜尋器，涵蓋香港、內地及歐美等地的認可名單。該搜尋器更在最近被投選為「虎年十大消費新聞」及「最抵讚新聞」。