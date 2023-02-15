消委會抽濕機｜三菱、LG總評獲4.5星售約$6000　小米少0.5星平2/3

農曆新年完結，意味着「回南天」即將殺到。消費者委員會今日（15日）發表抽濕機評測報告，抽查了市面14款抽濕機，當中三菱電機及LG的抽濕機樣本均取得4.5星評分，是眾多樣本中效能最好，亦最抵買，惟兩款抽濕機分別售6,080元和5,690元，是14個樣本中較貴的款式。小米Xiaomi抽濕機獲4星，每部售價2,099元，比三菱及LG便宜三分二，而同樣獲4星的飛利浦、飛歌、東芝及日立抽濕機，也要4,000元起。



▼消委會測試抽濕機由低至高總評（不計算空氣淨化表現）及售價▼



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消費者委員會測試市面上14款抽濕機。（黃寶瑩攝）

消委會測試市面上14款抽濕機，包括4款二合一空氣淨化抽濕機及10款抽濕機，全部均屬壓縮式，其中二合一空氣淨化抽濕機樣本的售價由3,990至6,180元；抽濕機樣本的售價由2,099至6,080元。14 款樣本於標準環境下聲稱每日的額定抽濕量由8.5升至18升，而於廠商慣用環境下聲稱每日的額定抽濕量則由14升至30升。標準環境下每度電可抽取1.61升至3.06升。

在今次評測中，表現最好的樣本為日本製三菱電機（Mitsubishi Electric）的「MJ-E160HR」，以及中國製LG的「MD16GQW」，兩款在標準環境下每度電分別可抽取2.99和3.06升水，其中三菱電機在廠商慣用環境下每度電可抽取約4.7升水，能源效率較佳。

惟值得注意的是，今次評測三菱電機的抽濕機售價為6,080元，在14個樣本中第二貴，僅次於Panasonic「F-YAU21H」的6,180元；而LG的款式則售5,690元，是今次評測中第4貴。

消委會在今次評測，亦有按每個範疇進行評測。在抽濕量表現方面，消委會指，在標準環境下，聲稱抽濕量最高的東芝每日抽濕量超過17升，抽濕速度快，但其連同飛歌（Philco）、Panasonic、LG、日立牌（Hitachi）及伊瑪牌（Imarflex）量得的每日抽濕量較其額定數值低約0.6%至5.3%，而開利（Carrier）量得每日抽濕量較其額定數值高出23.8%。

另外，惠而浦及金章牌隨機附送HEPA過濾器，該兩款樣本在有安裝過濾器下，標準環境下量得每日抽濕量較其聲稱數值低13.2%及23.1%；廠商環境下低約14.7%及41.0%，消委會已通知機電署及海關跟進。

惠而浦Whirlpool及金章牌Zanussi抽濕機安裝過濾器後量得每日抽濕量較機聲稱數值分別低約13.2%及23.1%，兩款能源效益級別亦分別降至2級及4級。（黃寶瑩攝）

▼消委會測試抽濕機 估計每年所需電費（由低至高）▼



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惠而浦及金章牌其能源標籤均標示為1級能源效益級別，但測試發現該2款樣本於沒有安裝HEPA過濾器時，能源效益級別達到1級；惟安裝過濾器後則分別只達2級及4級，在標準環境下量得的能源效率分別下降了20.2%及33.2%，已將測試結果轉交機電署跟進。

測試量度樣本安裝過濾器後，在標準環境下（即溫度攝氏26.7度及相對濕度60%）的耗電量，並估算使用樣本每年所需的電費。假設每年使用樣本450小時並以每度電2元計算，抽濕量較高的東芝Toshiba每年估算電費最貴，達260元，同一抽濕級別的LG則只有194元，相差約34%。

消費者委員會測試市面上14款抽濕機。左起：消委會總幹事黃鳳嫺及研究及試驗小組主席譚鳳儀。（黃寶瑩攝）

抽濕量中等的金章牌料約電費258元，與同級別的小米Xiaomi約173元相差近五成。至於最平電費，則為抽濕量較低的正負零PlusMinus Zero一款抽濕機。

至於投訴個案方面，消委會去年接獲抽濕機的投訴有71宗，比2021年的13宗，增長逾4倍；2020年則有28宗。