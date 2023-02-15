消委會｜網上緊急家居維修疑誇大工程需要　插座短路索價$26500

隨著科技發達，愈來愈多消費者習慣在網上以至社交平台搜尋師傅，務求盡快維修妥當，市場上亦出現不少提供配對服務的網上平台。消委會接獲不少消費者反映，透過互聯網搜尋到的維修服務公司，惟其收費參差，而且服務良莠不齊。



其中一個個案，投訴人因家中插座短路導致電箱跳掣，透過網上搜尋緊急維修和電力修復服務，師傅游說投訴人以明線方式重造全屋電線及插座，報價26,500元，最後成功遊說投訴人先繳付5,000元訂金，惟投訴人在支付訂金不足3小時後希望取消工程及退回訂金，卻遭該公司拒絕並向其追討尾數。



消委會提醒，消費者在使用配對平台前，應先仔細了解平台的條款，光顧設有營業地址的商戶會較有保障，一旦出現消費爭議，消費者可以面對面與商戶職員洽商。



消委會去年接獲緊急家居維修服務1宗投訴

消委會今年首月，接獲一宗網上緊急家居維修的投訴，與去年同年同期一樣，去年全年亦接獲6宗投訴，2021年有2宗，2020年有8宗，多年來投訴數字相若。

消委會引述曾接獲的投訴指，程小姐因家中插座短路導致電箱跳掣，透過網上搜尋緊急維修和電力修復服務，獲維修公司報價800元。不過，師傅上門檢查數分鐘後，表示短路的插座電線殘舊，而且單位電力没有做廳、廚房和房間的分掣，遊說投訴人以明線方式重造全屋電線及插座，工程預計需時三日及需要三名技術人員，報價26,500元，最後成功遊說投訴人先繳付5,000元訂金，以預留工程檔期。

投訴人求退$21,500尾數 消委會建議循法律途徑追討

程小姐與家人商討後，事後認為維修公司檢查草率，而且工程浩大繁複，故於支付訂金不足三小時內聯絡維修公司，提出取消工程及退回訂金，但維修公司不同意並聲稱會上門向其追討尾數，並在兩日寄出21,500元工程餘額的發票。

該維修公司回覆消委會，指訂金不足以支付聘請三位師傅三日的工資及物料費用，而訂金亦不設退款。不過，程小姐表示，記憶中維修公司不但沒有提及訂金不設退款，當日繳付訂金後發出的收據亦沒有註明，直到落訂兩日後才收到的發票中有列明不設退款。程小姐又指，已另聘公司順利更換家中部分插座和電線，工程只需半日及收費5,000元，兩者報價相差甚大，認為維修公司有誇大之嫌，希望退回部分訂金。消委會最終建議投訴人可考慮循其他法律途徑追討。

除懷疑誇大工程需要外，消委會亦接獲投訴指裝修效果成疑。（資料圖片 / 余俊亮攝）

網上報價$1,500 到場要收$7,500

除懷疑誇大工程需要外，消委會亦接獲投訴指裝修效果成疑。消委會引述曾接獲的另一宗投訴指，胡小姐家中座廁去水淤塞，於網上尋找通渠服務後，接受了一間維修公司的1,500元報價，惟上門檢查後，故指連接座廁去水的外牆污水渠管淤塞嚴重，需要以高壓槍清除渠內之堵塞物，報價7,500元，並提供一個月保養。

雖然通渠後座廁去水恢復正常，惟僅兩天後即再次淤塞，而胡小姐亦於網上發現坊間就高壓通渠服務的報價一般為1,500至3,000元，懷疑維修公司營商手法不良，遂向消委會投訴。經消委會聯絡調停後，該維修公司回覆指，胡小姐當日同意建議之服務及收費，加上胡小姐在一個月保養期內未曾直接聯絡他們要求保養服務，拒絕作出任何退款或跟進。

網店師傅維修時損毀座廁拒賠償，事主向消委會求助。（資料圖片與投訴人無關）

師傅損毀座廁拒賠償 事主追討卻無地址申索無門

除此之外，消委會接獲彭先生的投訴指，經手機應用程式平台配對師傅上門維修其洗手間座廁連接牆身的出水口漏水問題，遭師傅損毀了座廁水箱。彭先生同意支付出水口維修費$1,200，但同時要求師傅賠償購買新座廁的費用，但師傅拒絕，雙方未能達成共識，師傅當日收取維修費$1,200後離開。彭先生翌日購買新座廁及另尋師傅安裝，共花費$5,800。

彭先生打算入稟小額錢債審裁處追討該公司介紹的師傅，因此聯絡公司，希望對方從中協助及提供師傅地址，以填寫申索書。然而，該公司表示其平台只提供配對服務，沒有師傅地址，只能盡量協調溝通，彭先生因此向消委會尋求協助。

消委會：光顧有營業地址的商戶較有保障

消委會提醒，消費者在找維修服務公司應留意，部分配對網站或應用程式純屬中介平台，只提供配對服務但不設服務承諾，一旦出現糾紛，消費者或難以追討。在使用配對平台前，應先仔細了解平台的條款；消費者亦應光顧設有營業地址的商戶會較有保障，一旦出現消費爭議，消費者可以面對面與商戶職員洽商，萬一需訴諸法律，亦可憑地址送達文件。