有線電視服務6月1日終止　消委會暫收兩查詢一投訴

有線寬頻周二（14日）宣布，旗下有線電視獲得政府批准交還本地收費電視節目服務牌照，6月1日告別觀眾。消委會總幹事黃鳳嫺今早（16日）在電台節目中指，針對有線停播，暫收到兩宗查詢及一宗投訴。她建議有線安排足夠人手處理查詢，並應訂明清晰政策，處理合約及退款。



▼2月14日 有線寬頻公布終止收費電視牌照▼



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消委會總幹事黃鳳嫺表示，該會至今收到兩宗查詢及投訴與有線相關。但兩宗投訴中，有一宗是與服務質素有關，與有線電視終止服務無關，而另一宗則仍待收集細節。

消委會促有線作妥善安排

她提到，有線已表明會在下月7日開始聯絡客戶，現時時間尚早，收到的查詢及投訴不算多。但她續指，有線作為在香港歷史悠久的大企業，在需要終止提供部份服務時，應作妥善安排。

消委會總幹事黃鳳嫺。（廖雁雄攝）

黃鳳嫺指，有線現時訂戶逾60萬，涉及不同合約，有些屬綑綁式，例如租用有線寬頻送有線電視服務等，但據她所知，不同服務在合約上有分開，終止收費電視服務，應不會影響其他服務。

她提醒消費者，有疑問可參考合約內容，了解當中訂明的合約期及收費明細。她也建議，有線應安排足夠人手處理客人查詢，包括在網上提供詳細FAQ，也應該訂明清晰政策，處理合約及退款。