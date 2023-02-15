消委會抽濕機測試｜購買、保養及更襟用10大法　兩種情況切勿開機

潮濕的春天，抽濕機是「回南天恩物」，市場近年出現了二合一空氣淨化抽濕機，消費者委員會今日（15日）公布最新抽濕機測試，同時提供了精明購買及安全使用抽濕機10大法，當中提到有兩種情況下切勿開機。



購買一部抽濕機動輒數千元，適當地使用及保養，可延長其壽命，消委會指可參考以下貼士：

購買

● 選購壓縮式抽濕機時，應參考產品上能源標籤標示數據，比較不同型號的能源效益級別、能源效率及抽濕量等。在同一抽濕量下能源效率愈高代表愈省電，而抽濕量愈高，代表抽濕速度愈快



● 選購二合一空氣淨化抽濕機時，由於過濾器需適時更換，消費者宜同時考慮往後更換 過濾器的成本



● 若居住的面積較大或者環境較易潮濕（例如近海），可選購抽濕量較高的型號，抽 濕 的速度較快



● 抽濕機盛水器的容量愈大，倒水的次數便會愈少。若盛水器設有手柄，倒水或搬運盛水器時會較為方便



● 較重的抽濕機大多設有腳輪，活動腳輪可360°移動，搬動時較只可左右移動的固定 腳輪靈活及方便



安全使用

● 乾衣時切勿把衣服遮蓋抽濕機的出入風口，以免導致通風不良而出現過熱情況。切勿將未完全扭乾的衣服放置在抽濕機的上方，以免水滴流入機內構成危險；



● 避免於無人看管或晚上睡覺時使用抽濕機。若不使用抽濕機，應把電源關掉，既省電又安全



● 應定期清洗抽濕機的盛水器及隔塵網，避免細菌滋生及塵埃積聚妨礙散熱，清洗及待乾才放回



●用戶應根據說明書安裝二合一空氣淨化抽濕機的過濾器，必須適時清潔及更換過濾器，否則淨化能力會大減。用戶清潔過濾器的塵埃時，應使用軟刷或吸塵器



●不少型號設有定時關機功能，用戶應善用，避免抽濕機開機時間過長或忘記關機

