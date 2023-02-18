香園圍口岸僅供預約泊車首個周末情況正常　有車主望推應用程式

香園圍口岸月初開放使用，不少車主使用其停車場導致上周末停車位爆滿，引起混亂。政府產業署由昨（17日）起只接受網上預約泊車，今（18日）為措施落實首個周末，有車主表示整個預約過程順暢，認為日後超時收75元一個小時亦合理。

運輸署視察情況表示，今日運作正常。



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香園圍口岸2月6日開放使用，停車場導致上個周末爆滿，引起混亂。政府產業署公布由2月17日起只接受網上預約泊車，措施落實後首個週末現場有工作人員協助車主進入，場內亦不斷廣播提醒市民只接受網上預約泊車。停車場有一半空位，其中供電動車充電的A區使用率只有三分一。

何小姐表示，上網預約的過程順暢，她認為相關措施可以確保車主有車位。（林靄怡攝）

何小姐表示，上網預約的過程順暢，她認為相關措施可以確保車主有車位，十分方便，被問到對日後加價的看法時，她稱，「上升幅度突然大咗好多，所以未必會再考慮呢度（過境）」，加上口岸對她而言比較遠，因此未必會再使用香園圍口岸。



但她認為超時罰款措施認為合理，「因為如果啲人超時唔走，其他人想入都入唔到。」

有市民認為若有手機應用程式預約會更為方便，冼先生首次在香園圍口岸過境，他認為口岸附近設有停車場對車主而言十分方便，他指，網上預約程序方便、快，「但有app 預約會更為方便」。

冼先生表示，網上預約程序方便、快，但有app 預約會更為方便。（林靄怡攝）

孫先生認為，只有400個車位不足，但他以「超方便」形容香園圍口岸，「有得泊車，價錢又平，又近，出咗地鐵站都唔係太遠。」孫先生表示，上網預約沒有任何阻滯，「我覺得有罰則好啊，因為有啲人預約咗個時間又唔跟個時間，好多人都入唔到，個價錢都合理。」

運輸署：今日運作正常

運輸署署長羅淑佩今日在電視節目中表示，香園圍停車場爆滿的主要原因是原本收費方案太便宜，逾時亦無額外收費，令車主有意欲超時泊車。她亦指，政府產業署找的承辦商經驗不足，運輸署留意到情況後，已向產業處提供意見並獲接受，署方今早派人到現場觀察，認為情況正常。

被問到會否增加香園圍停車位， 她則指，相關停車場附近沒有土地可以作即時運用，但政府高層已指示運輸署和地政總署合作，在附近物色地點增加車位。