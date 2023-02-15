財政預算案｜調查指受訪者盼派糖 85%冀有電費補貼 消費券居次
撰文：孔繁栩
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新一份財政預算案本月22日出爐，香港研究協會今日（15日）發布民調報告，大部份受訪者都希望政府「派糖」，有八成半期望推出電費補貼，八成建議保留消費券，當中合共76%認為要派發1萬元或以上。
香港研究協會於1月26日至2月8日，透過隨機抽樣電話訪問1,073名18歲或以上市民，最多受訪者認為應該推出「電費補貼」（85%），較上年度同類調查升半成，其餘依次為「發放電子消費券」（80%）、「退稅」（75%）、「增加免稅額」（74%）、「寬免差餉地租」（72%）、「向申領各類津貼的人士發放額外款項」（69%）及「公屋免租」（63%）。
四成市民認為應派$10,000
就電子消費券金額，40%受訪者表示應維持1萬元，有36%要求「加碼」，有20%表示要「減少」，其餘指「無所謂」和「無意見」。
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