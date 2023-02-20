財政預算案｜新民黨、安永會計師行反對派消費券　憂政府赤字水平

【消費券第二期/消費券查詢/合資格消費/PayMe /BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】《財政預算案》將在本周三（22日）公布，消費券會否連續第三年派發，為外界關注的焦點之一。近月已陸續有政黨或商會等，已對此發表意見，大部份均表示歡迎，僅新民黨及四大會計師之一的安永，因擔心政府財赤等問題，提出反對建議。至於社協則認為「精準扶貪」，相比派消費券更為有效。



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外界關注消費券會否繼續派發

財政司司長陳茂波將在周三（22日），發表本屆政府首份《財政預算案》，外界最為關注會否全民派發第三次消費券。預算案公布日將至，多個政黨、組織及會計師行，已分別對消費券表達意見。

支持派消費券佔最多 民主黨倡派1.5萬元

《香港01》經整理發現，支持派發消費券佔最多數，部份建議更認為，消費券應容許繳交水電煤等費用。金額方面全部不低於5,000元，其中經民聯、工聯會、特許公認會計師公會，建議金額與去年相同，即不少於或維持1萬元。

民主黨建議的派發金額最高，除了派發1.5萬元現金或消費券外，亦提出調低年齡至18歲以下全民派發，容許繳交水電媒費用等。若以香港741.3萬人計算，即政府需要1111.95億元。

商界政黨自由黨的立場則「多少無拘」，主席邵家輝表示，不論派3,000元、5,000元或10,000元消費券均可接受。惟他認為，應一次過派發才能達至最大效果，並表明不贊成消費券恆常化。

三大商會支持派發消費券

至於本港三大商會，即香港總商會、中華總商會及廠商會，均表示支持派發消費券。後兩個商會並無明確提出派發金額，認為若政府派發消費券，當然會支持。中總認為若本港營商環境有改善，則毋須再靠政府補助。

社協︰「精準扶貪」比消費券更有效

亦有組織並無明確立場，社協建議「精準扶貪」，認為相比消費券更為有效，投放資源在最有需要的弱勢群體中，故建議向生活在貧窮線下，或正領取社會福利的基層市民，派發1萬元現金。派發方式可採用「直接轉帳派發」及「經申請審核後派發」。

僅新民黨、安永會計師行反對派發

僅新民黨以及四大會計師之一的安永，不支持消費券派發。新民黨主席葉劉淑儀表示，派發消費券不應成為恆常措施，認為香港已連續三年財赤，擔心再推出短期派錢措施，會被國際評級組織降級，影響金融體系穩定。

安永金融服務香港稅務主管何耀波亦表示，由於中港兩地已恢復通關，就業率有所改善，經濟逐步好轉，加上政府需平衡財政儲備水平及財赤等問題，建議推出針對性的紓緩措施，故不建議派發消費券。