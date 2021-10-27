立法會通過電檢修例　影片上映須考慮國安　暫不涵蓋網上平台

立法會今（27日）三讀通過《2021年電影檢查（修訂）條例草案》。會上多名建制派立法會議員支持條例草案，工聯會陸頌雄關注條例沒有涵蓋網上串流平台，會否構成漏洞。



修例建議在電檢條例中訂明，電影檢查員須考慮影片上映會否不利於國家安全；同時賦權政務司長，若認為已上映影片不利國安，可撤銷核准證明書，並禁止發行發售。修例亦訂明相關權力機關，基於國家安全理由可行使的權力、有關罰則及執法等運作。



商務及經濟發展局局長邱騰華表示，網絡規管超越條例的原意，並涉及其他政策、科技和執法等考慮，需要較長時間準備和研究。



工聯會陸頌雄說電影需要把關，美國也有自己的紅線和底線，「你唔會想像有製片公司，拍一個歌頌拉登，歌頌恐怖組織、歌頌阿蓋達嘅電影架喎。唔會拍美國被人恐襲，自己都有責任，唔拍得架！」他認為目前電檢條例框架過時，沒有包含網上串流平台，擔心將成為漏洞，例如有電影不被批准在香港上映，被炒作成為「禁片」，再在網上串流平台播放。

邱騰華：若規管網絡須較長時間研究

經民聯梁美芬認為，今次修例來得太遲，強調表達自由並非絕對，據國際規定，國家安全可成為有限度制約自由的合理理由。她憶述當年在戲院觀看電影《十年》，「睇完嚇咗一跳」，批評電影散播仇恨、普通話的訊息，浪漫化絕食自焚，煽動港獨，「點解呢啲電影可以周街播，無監管？」

梁指電影是影響年輕人的軟勢力，「荼毒年輕人犯法、仇恨自己國家，甚至違反國安法，成為追崇恐怖主義嘅年輕人，呢啲意識形態全世界都唔歡迎，一齊要堵截嘅，我哋無辦法大開中門。」

邱騰華說希望條例盡快生效，完善電檢條例，以堵漏漏洞。他稱，若實行網絡規管則超越該條例的原意及範圍，亦涉及其他政策、科技和執法等考慮，需要較長時間準備和研究。