水貨黑點直擊｜集散場翻生　水貨客親揭：帶貨過關羅湖可賺300元

中港通關後，水貨客重臨亦成為另一景象。昔日上水重點水貨集散場之一的劍橋廣場，近日「死灰復燃」，《香港01》記者今日（19日）現場視察，只見拖篋客絡繹不絕，有前來「提貨」的水貨客透露，只需要將化妝品過關帶到羅湖，便有300元報酬。記者按水貨客提供地址到「水貨倉」，以往走廊聚集「分貨」場景不再，料已改為留在單位內處理。



上水劍橋廣場今日下午有不少人拖着行李篋出入。（梁鵬威攝）

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上水劍橋廣場曾經是水貨集散地，2015年曾有市民發動「光復上水」示威行動，劍橋廣場一度成為目標。

今日下午時段有不少人拖着行李篋出入，有前來「取貨」的女士顯然不熟路四處打探，「我都係第一次嚟劍橋，聽啲姊妹講可以嚟拎貨，去搵『荷蘭豆』(聯絡人別稱)拎貨」，問到「拎貨」所指甚麼意思？她壓低聲線說：「拎水貨呀，有300蚊。」

劍橋廣場外有女士透露，不少姊妹介紹到上址取貨，坦言：「拎水貨呀，有300蚊。」（楊凱力攝）

她展示微信一段對話，當中提及在劍橋廣場某一個單位找「陳生」，便可以「拎貨」，問到是否知悉甚麼貨品，她說：「拎化妝品囉，拎去羅湖。」

現場所見，拖篋人士走入大廈後，會繞過客運升降機大堂，直入貨運升降機，到達指定樓層便走入某一個單位，外面有不少人把守，相信交收水貨都已轉陣入單位內，再非如過去般霸佔走廊位置。