水貨黑點直擊｜水貨客上水站天眼下分貨　成員：走一轉可賺百多元

中港全面通關，水貨客亦重臨上水。政府日前指會在水貨「黑點」加裝「天眼」加強執法，惟《香港01》記者今日（19日）到現場視察，可見水貨集團在「天眼」下「分貨」，一小時內超過10名水貨客「取貨」。他們先出示證件登記，集團會簽發一張收據，然後將一袋袋的貨品化整為零塞入行李篋或背包內。當執法人員到場後，水貨集團四散雞飛狗走。有集團成員透露，周日「生意」比更旺，只要成功「取貨」到羅湖，走一轉可以賺百多元。



政府在港鐵上水站C出口加裝閉路電視打擊水貨黑點，有水貨客在閉路電視下明目張膽分貨。（梁鵬威攝）

政務司副司長卓永興日前在facebook專頁公布，已在上水多個水貨客黑點加裝閉路電視，當中包括上水站C出口外，食環署已安裝閉路電視，加強執法，打擊妨擾街道及衞生問題。

▼政府在上水港鐵站C出口加裝閉路電視▼



貨van派貨 男子分貨 有香水、化妝品

《香港01》記者今日上午11時在上水港鐵站C出口視察，發現有負責「送貨」的司機從一輛貨Van取出多袋「美康藥妝」的膠袋，再交給一名負責「分貨」的男子，男子蹲在閉路電視下的石壆上整理貨品，當中包括香水、化妝品、藥物、牙膏等，其間有同夥在附近游走「睇水」。

▼水貨集團交收三部曲：「派貨」「分貨」「取貨」▼



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視察一小時逾十人取貨 塞入行李篋衝入港鐵站

在短短一小時內，已有超過10名水貨客走向「分貨」男子「取貨」，他們需要先展示證件登記，「分貨」男子會簽發一張單據給水貨客，水貨客提取一袋袋「美康藥妝」，走到一邊將貨品分拆到行李篋或背包內，然後快步走入上水站乘港鐵離開。

提貨男：拎一啲化妝品，拎翻去畀朋友

記者追截其中一名提取貨物的男子，問到在街上分貨及取貨所為何事？他神色慌張一語不發迴避，再追問取貨目的為何？他稱「拎一啲化妝品，拎翻去畀朋友」，再問到「朋友」會否有報酬，他未有回應便衝入閘內上車。

水貨集團成員透露，今日較昨日多人取貨，相信生意額不錯，但他稱自己只是下游「無乜肉食」，「我哋賺好少咋，啲人拎上去羅湖只係賺百零蚊。」（楊凱力攝）

集團成員：啲人拎上去羅湖賺百零蚊

約下午12時，警方及入境處人員到上水站外視察，水貨集團立即散去，執法人員未幾便登車離開。其中一名負責「分貨」的男子向《香港01》透露，近日執法部門加緊巡邏，不時「走鬼」。他又指，今日較昨日多人取貨，相信生意額不錯，但他稱自己只是下游「無乜肉食」，「我哋賺好少咋，啲人拎上去羅湖只係賺百零蚊。」