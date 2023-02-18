水貨黑點｜直擊水貨客上水交收三部曲　即場採購分拆貨品再轉發

本月初羅湖站重開意味全通關後，內地旅客來港購物取道東鐵線到上水購物最為方便，大批水貨客亦隨即湧現，記者今日（18日）下午在上水站外直擊有一群水貨客有組織地，有人來來回回負責購物，到來交給一名中介人，即場分拆後再分配給第三組人放進行李箱，大範圍阻街，直至有食環署人員和警方到場始收歛。



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1月起與內地逐步通關後，本月6日羅湖站重開，上水初期仍然清靜，時間越久，水貨客行為越見淨面，警方、食環署、入境處及港鐵上周曾派員在上水區水貨黑點採取聯合行動。今天（18日）是羅湖重開後第二個周末，記者下午到上水觀察發現，大批水貨客湧現，雖然食環署已在上水站外安裝閉路電視以便執法，惟站外仍有水貨客分拆貨物。

有組織採購、拆貨再分發

負責「採購」的水貨客，入手的貨品是藥妝、酒、手機等類別。記者觀察到一群水貨客在上水C出口外聚集，「採購員」購物回來到此，把貨物交給其中一名似是中介人去分拆，酒類貨物用氣泡紙包好，中介人再分給其他負責「散貨」水貨客，然後放進他們的行李箱、背囊、斜孭袋等。這個三部曲的水貨交收過程，記者在半小時內目測來回數次。

這班水貨客圍在一起交收或分拆貨品，攤開滿地行李箱，旁若無人，阻街霸路而大無私樣，過程中有食環署職員勸喻不要聚集以及離開，但未有執法，期間亦有警員到場。

除水貨客在上水活躍外，亦有內地旅客拖篋來購物，不少藥房門外排了「行李陣」，擺放超過10個行李箱，他們到來購買大量藥妝，購物後就地放進行李箱，但不願接受訪問。

藥房：內地客不及疫前人多

雖然上水旅客湧現，不過藥房負責人張先生表示，內地旅客不及疫情前多，人均消費大約500元，旅客亦沒有特別購買某種貨物，化妝品、海味等亦有人購買。

▼2月9日 警方食環署入境處及港鐵在上水區水貨黑點聯合行動▼

