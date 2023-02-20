聯合醫院墮手術燈　盧寵茂：絕對不能接受　已責成醫管局嚴肅跟進

聯合醫院手術室上周六（18日）發生意外，一盞手術燈突然從天花塌下，壓傷一名麻醉助理肩膊。醫務衞生局局長盧寵茂事隔兩日發表聲明指，今次事件非常嚴重，對於有用於手術室的高規格醫療器材出現如此嚴重事故，是絕對不能接受。



盧寵茂表示已責成醫管局必須與承辦商嚴肅跟進及徹查今次事件，檢視相關器材的設計、物料和維修保養等問題，以及全速妥善處理後續工作，包括立即按風險評估盡快檢查轄下設施所有懸掛設備，以確保病人和員工的安全。他亦對受傷員工致以慰問，亦希望受事件影響的病人諒解，醫管局會盡量將對病人的影響減至最低。



醫務衞生局局長盧寵茂發表聲明指，今次事件非常嚴重，對於有用於手術室的高規格醫療器材出現如此嚴重事故，是絕對不能接受。他透露，今早與醫管局管理層召開會議討論事件，對於現時合共發現12支同型號手術燈出現類似問題，已責成醫管局必須與承辦商嚴肅跟進及徹查今次事件，檢視相關器材的設計、物料和維修保養等問題，以及全速妥善處理後續工作，包括立即按風險評估盡快檢查轄下設施所有懸掛設備，以確保病人和員工的安全。

他又指，因應今次事件已要求醫管局全面檢討醫院管理層處理類似事件的機制，包括整體危機管理和信息公布的流程，並盡快向我提交檢討報告及改善建議。

他亦對受傷員工致以慰問，亦希望受事件影響的病人諒解，醫管局會盡量將對病人的影響減至最低。