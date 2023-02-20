搶人才｜陳國基指吸納人才措施反應熱烈　高才通8周收萬份申請

政務司司長陳國基和勞工及福利局局長孫玉菡今日（20日）在廣州出席由粵、港、澳三地政府合辦的「第一屆粵港澳大灣區人才服務高質量發展大會」高峰論壇。陳國基指香港在「一國兩制」下能充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，吸引海外優質人才到來發展，而去年12月底落實一系列吸納人才措施亦反應熱烈。



孫玉菡表示，「高端人才通行證計劃」八個星期內一共收到超過10,000份申請，收入每年超過250萬港元約佔申請總數的六分之一，「這個算不錯！」



陳國基在大會開幕儀式致辭時表示，香港作為大灣區內高度開放和國際化的城市，在「一國兩制」下能充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，擔當大灣區人才高地的門戶，吸引海外優質人才到來發展。

陳國基又表示，政府除了全力培育本地人才外，亦貫徹大膽創新的精神，去年12月底落實一系列積極吸納各地人才的措施，反應熱烈。他強調香港作為國際人才樞紐，定會全力發揮自身優勢；同時與大灣區各兄弟城市通力合作，建設大灣區高水平人才高地，為國家高質量發展作出更大的貢獻。

陳國基返港前亦到訪粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地，聽取基地為港澳青年提供一站式創新創業服務的情況，並與進駐基地的服務機構代表和香港創業青年交流。他表示政府會繼續鼓勵及支持香港青年放眼大灣區，把握大灣區為他們個人和事業發展帶來的龐大機遇，並與大灣區各兄弟城市攜手合作，促進廣大青年在大灣區盡展所長。

「高才通」計劃半數申請者30歲以下

孫玉菡今日在高峰論壇上指出，人才是各地疫後復常、重啓經濟的必要動能，因此不管是歐洲、加拿大、澳洲還是日本，甚至新加坡，都在努力招攬海外人才，充實自己的人才庫。「大灣區內地各市和港澳一定要協同努力打贏這場國際人才爭奪戰，提升灣區的經濟動能，維持灣區的競爭力和優勢。」

他表示，過去三年疫情影響了世界各地人才到港發展，香港勞動人口也出現下降的趨勢，其中尤其是高學歷、高技術的人口下跌尤為明顯。他指剛剛推出的「高端人才通行證計劃」，八個星期內一共收到超過10,000份申請，一半申請人30歲以下，收入每年超過250萬港元約佔申請總數的六分之一，「這個算不錯！」