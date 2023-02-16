醫衞局否認醫管局研大灣區輸入服務助理　勞工處避答有否曾收申請

本港不同行業都出現人手短缺，甚至影響民生。《香港01》日前引消息指，醫院管理局正籌劃引入外地勞工，從事非醫療專業工作，目標在大灣區輸入1,600人到公立醫院工作，擔當病人服務助理。醫務衞生局今日(16日)指，現時沒有內地輸入的病人服務助理在公立醫院工作，而醫院管理局亦未有計劃在內地輸入1600名病人服務助理。



勞工處則指「目前」沒有處理中涉及醫院管理局在「補充勞工計劃」下輸入勞工的申請，避簽之前是否曾收到醫管局相關申請。



醫管局正就支援職系、即病房助理等員工的薪酬架構進行檢討。（資料圖片）

1200病人服務助理退休後以全職合約形式延任

消息人士向《香港01》透露，醫管局計劃從大灣區引入1,600名外地勞工，到公立醫院工作，填補病人服務助理空缺，專責小組稍後會向勞工處申請。

醫管局發言人日前回覆指，十分關注公立醫院的人手情況，「理解本港醫療行業整體出現人手短缺，正透過不同途徑盡量加強招聘員工。」發言人續指，醫管局會繼續密切留意人手安排及改善員工的工作環境，亦會檢視不同措施支援員工，會繼續推出更多不同方案，以加強招聘人手。

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醫務衞生局今日回覆指，政府一直密切留意公營醫療系統的人手情況，並會繼續與醫院管理局就紓緩人手短缺的問題保持溝通，以加強公營醫療系統的人手，提升整體醫療服務的質素。局方又指，現時沒有內地輸入的病人服務助理在公立醫院工作，而醫院管理局亦未有計劃在內地輸入1,600名病人服務助理。

勞工處發言人則指，目前沒有處理中涉及醫院管理局在「補充勞工計劃」下輸入勞工的申請。至於早前是否曾收到醫管局申請及已撤回，處方未有直接回應。

醫管局正就支援職系、即病房助理等員工的薪酬架構進行檢討。（資料圖片／夏家朗攝）

起薪約1.7萬 中三程度可申請

翻查醫管局的2021-22年度年報，截至2022年3月31日，醫院管理局人手總數為89,812人，而其他、即包括護理支援、管理 / 行政及其他的人手為44,136人。據醫管局同期的另一份統計數字顯示，這44,136人的分布為：管理 / 行政人員人手為3,605人，護理支援人手有17,893，其他的人手有22,638人。

據醫管局的招聘站，一份於今年2月發出的職位空缺通告提到， 二級病人服務助理（內科）月薪18,335至22,916元，除執行直接及間接病人服務，也要分別協助醫生及護士診症、進行健康教育活動等。申請人需具備中五課程或具同等學歷，並持有認可之「健康服務助理訓練課程」或「醫護支援人員(臨床病人服務)」證書，以及要完成醫院部門的訓練課程。

而另一份同為今年2月發出的三A級病人服務助理(住院病人服務)的職位空缺通告，則列出月薪港幣為16,867至18,176元，職責包括為住院病人提供臨床個人護理服務、照顧起居飲食及個人衛生等，也需要協助護士執行執行臨床檢查程序，護送病人、負責清潔、消毒及處理雜務等工作。申請人須具中三程度或具同等學歷 ，並持有認可之健康服務助理、或醫護支援人員(臨床病人服務) 課程證書，能講流利粵語、書寫中文、閱讀及理解簡單英文。