實名登記｜1200萬張電話卡已登記　通訊局將代辦假名卡交警方跟進

俗稱「太空卡」的電話儲值卡實名制將於3月1日生效，持相關電話卡人士須在周四（23日）完成實名登記方可繼續使用，否則將被停止服務。通訊事務總監梁仲賢今早（21日）在電台節目表示，目前已有1,200萬張月費上台卡或儲值卡完成實名登記，形容進度理想，電訊商及郵局會延長服務時間協助市民登記。



另外，他稱留意到網上有服務代辦假名電話卡，屬於違反刑事條例，一經定罪可被判入獲10至14年，通訊事務管理局已將資料轉介警方跟進。



▼2月16日 電話儲值卡未登記實名制用戶登記▼



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梁仲賢表示，目前已有1,200萬張月費上台卡或儲值卡完成實名登記，料有一批電話卡因屬於備用、短期內不使用或用作提供額外數據流量等，而未完成登記。他形容在廣泛宣傳下，登記進度屬理想，通訊商已至少5個或以上短信，提醒市民登記，市民可用入有SIM卡的電話，持身份證上傳登記，並等候完成核實。

他又說，若有市民或長者不熟悉網上登記程序，也可親身往電訊商門市、郵局或指定港鐵站辦理，通訊局已要求電訊商門市可提早營業，或在登記人流太多時延長服務；郵局則會在周三及周四延長服務，呼籲市民留意電訊商短信，以核實是否仍未登記。

通訊事務總監梁仲賢。（資料圖片）

至於逾期未登記人士，他指若電話卡仍在有效期內且尚有餘額，周四前仍未登記的話，其服務會先暫停，待持卡人士到通訊商門市重新辦理登記後，就可恢復服務。至於3月1日後購買的電話卡，會在開通時要求提交實名認證。

梁續稱，留意到網上有服務指可代辦假名電話卡，重申有關行為屬違法，包括刑事條例中的虛假文書及盜竊條例中涉以不當手段取得服務，當局已將相關資料轉介警方跟進，當有同類情況時亦會通知警方。