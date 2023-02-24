好市民獎｜19歲救生員「三擒三縱」跑樓梯追截盜竊犯　立志做警察

今屆「好市民獎」共有80人獲獎，其中一名19歲的得獎者，在一年多前曾協助捉拿盜賊，由案發商場奔跑至後樓梯，並穿過行人路，追趕至大廈停車場，與盜賊展開鬥智鬥勇的捉迷藏，歷經「三擒三縱」終將疑犯攔截。他立志將來畢業後投考警察，「今次如果真係畀佢走甩咗，下次唔知佢會做啲咩更加嚴重嘅嘢。」

「好市民獎」今年踏入第50屆，警務處將於2月28日以懷舊為主題，在灣仔會展舉行頒獎典禮。



劉志強（左一）、鄭建霖（中）、警務處公共關係部（訓練及支援分課）警司譚蘊兒（右一）。（歐陽德浩攝）

救生員商場、街頭、停車場驚險追截盜賊

任職救生員的鄭建霖現年19歲，志願成為一名警察。他在2021年11月，便經歷一場刺激如警匪片劇情。當日他在九龍灣德福廣場購物，突然目睹女保安員追趕可疑男士的一幕，期間疑犯拒絕配合搜查，並立即逃跑，他不假思索決定協助追捕。

二人隨即展開鬥智鬥力追逐戰，由商場的三樓，一直跑至後樓梯。由於鄭建霖不清楚疑犯有否攜帶武器，每到樓梯轉角處均小心埋伏。其後緊急逃生門的警示聲響起，即疑犯已離開大廈，他爭分奪秒飛奔至街上，此時二人已相距約50米。「當時我喺街頭，佢已經喺街尾。」

案發所在的德福廣場。（資料圖片）

「三擒三縱」疑犯嘲諷︰你都捉唔實我

追趕至街角的停車場，鄭建霖向在場的運輸工人，查詢疑犯的去向，卻被告知沒看到任何人上樓。由於停車場僅得一個出口，換言之疑犯仍逗留在底層。當時他直覺認為，疑犯很大機會藏在兩個機器之間，於是上前查看並被推開，疑犯再次拼命逃跑。

不過年青力壯的鄭建霖堅持繼續追捕戰，中途曾多次攔截疑犯。惟他不清楚能否動用武力制止，讓疑犯三次有機可乘脫身，更被嘲諷「你都捉唔實我」。最終他使勁阻止疑犯，安全等待警察到場處理，並尋回八件失竊物品。疑犯被控店舖盜竊，罰款2,000元。

計劃畢業投考警察

雖然已事隔逾一年，鄭建霖憶述當時的情況，仍心有餘悸，但正義感讓他克服恐懼。他表示，家人曾在過去被偷走手機，當時賊人關機無法聯絡，故明白失去寶貴回憶及資料的感受。不幸中的大幸，報警求助後，警方透過閉路電視找出疑犯拘捕，並尋獲失物。

因此他認為，成年人需為自己的行為承擔後果，只要在力所能及的範圍內，均會盡力追捕疑犯。「今次如果真係畀佢走甩咗，下次唔知佢會做啲咩更加嚴重嘅嘢。」他並表示，明年將會赴海外讀書，期望學成歸來後投考警察。

停車場保安員搗破燒炭輕生案

現年63歲的保安員劉志強在去年8月，意外挽救一條生命。當時他駐守大廈停車場的鎖車地帶，負責通知逗留逾半小時的車主駛離停車場。惟他執勤期間發現一名年約50多歲的女士，睡在車上昏迷不醒，拍打車門超過五分鐘仍毫無反應，故即時通知保安中心代為報警。

幸好現場另一名保安員剛巧認識女事主，便致電通知她的丈夫，前來打開車門，才發現車上放有金屬器皿及一盤炭。在報案後約20分鐘，救護員到達現場，將女事主送往醫院，並及時救治，成功挽救一條寶貴的生命。

179人提名創五年新高 共80人獲獎

警務處公共關係部（訓練及支援分課）警司譚蘊兒表示，今屆好市民獎的提名人達179名，創五年新高。當中共有80人獲獎，29歲以下佔15%，最年長及年輕獲獎者為71歲及19歲，主要與盜竊案、非禮及窺淫、詐騙案、尋找失蹤人士及拯救生命有關。至於提名好機構則有24間，共有7間獲獎。

她指，今屆好市民獎已踏入50周年，將於2月26日在會展舉行頒獎禮，以穿越時空作為主題，期望可透過懷舊佈景，讓觀眾重返50年前慈雲出遊樂場的頒獎會場，以向下一代傳承好市民精神。警方亦製作四集節目，尋訪過去的獲獎市民講述案發經過。