台灣自由行｜澳門女經港起飛慳$2000機票　網辦入台證等了半小時

今日是台灣恢復港澳居民台灣自由行的第二日，在疫情三年後終於可以到台灣自由行，兩位來自澳門的女遊客特意經香港機場前往台灣：「平咗二千幾蚊，時間又啱啲。」另有港人與台灣朋友分隔三年，一知悉可自由行入台後就立即起程，而亦有港人趁有空，即與到台灣享受「一人深度之旅」。



+ 7

同為澳門人的朱小姐（左）和李小姐（右）來港上機往台灣，指比澳門直航前往更便宜。（林靄怡攝）

台灣容許港澳居民入境自由行的第二日，機場有前往台灣的旅客。（林靄怡攝）

香港機場今早（21日）往台灣航班的櫃位未有排隊情況，但亦不斷有旅客到櫃位辦理登機手續。澳門人朱小姐和李小姐表示，在澳門機場雖然有直航機前往台北，但價錢跟時間都不似預期，李小姐說：「澳門直航（台北）要成四千幾蚊，但喺香港起飛只係二千零蚊，坐埋金巴過嚟都仲平啲，而且時間又唔好，朝早8點飛，可以瞓耐啲嘛。」

疫情下未有去台灣多年，適逢有時間，有機票，更開放自由行，兩位澳門女孩立即相約赴台，朱小姐說:「都係食下嘢玩下咁啦。」不過李小姐指在網上整理入台證時，就等待了半小時才完成，反而朱小姐就不用等待順利辦理。

台灣容許港澳居民入境自由行的第二日，有港人出發前興奮留影。（林靄怡攝）

久別台灣朋友三年期待重逢 旅客：一直等台灣開關

同樣等待三年的還有一份友誼。梁小姐計劃赴台5天探望台灣的朋友：「一直等台灣開關，一等到就即刻買機票。」提到買機票，她指機票價格在一天內都有波動：「可能朝早買同下晝買都相差百零蚊。」不過能夠探望朋友，她都覺得期待。

梁小姐赴台探望久別三年的朋友。（林靄怡攝）

梁小姐赴台探望久別三年的朋友。（林靄怡攝）

同樣與在台朋友分別三年的還有簡小姐：「呢個關都閂左好耐啦。」於是當台灣上周宣布開關，她便買機票前往高雄，相約朋友掃街，然後再乘台灣高鐵到台北旅遊。提到入台證，她表示她發現直接在台灣移民局官方網站，可以更快按進申請入台證的網站：「我用其他媒體比岀嚟嘅Link，我尋日9點整，到12點都未入到個網站。」

闊別台灣5年港男一人深度遊 影靚景賞風景

林先生指已五年未有去台灣，故知道可以申請入台證，便立即買機票：「我自己鍾意影相，去影相比較多。」他指都可能會找朋友：「不過多數都自己一個人去。」

提到機票錢，他本來計劃四日三夜的行程，「不過我之後再睇發覺貴左，反而三日兩夜就啱啱好，平過四日三夜成一千蚊。」有機票後就辦理入台證，不過甫開放就「塞車」，「因為佢9點鐘可以開始整，果時都搞到12點我先入到個網，不過之後都好似好返。」