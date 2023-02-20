活力午餐突決定不與個別中學續約：考慮復課後人力產能負荷

學校午膳供應商「活力午餐」爆出食安風波，早前決定暫停今明兩日（20至21日）的午膳供應，以檢視所有產製工序，並清潔消毒廠房。其母公司今（20日）再表示，早於2月初已意識到飯盒需求，比復課前增加三至四倍，經考慮人力安排及產能負荷後，決定不向個別中學續約，認為中學生相對較易自行安排午膳。



活力午餐又指，已根據合約列明的通知期知會學校，目前亦正為後日（22日）恢復供應作準備。



小西灣中華基金中學通知家長3.16起停午膳

學校午膳供應商「活力午餐」繼延誤送餐後，再爆出食安風波，早前更決定暫停今明兩日（20至21日）的午膳供應，以檢視所有產製工序，並清潔消毒廠房。其母公司今（20日）再表示，早於二月初已意識到飯盒需求，比復課前增加三至四倍，經考慮人力安排及產能負荷後，決定不向個別中學續約，認為中學生相對較易自行安排午膳。

當中小西灣中華基金中學已向家長發信，指已接獲活力午餐通知，稱由於人力短缺及產能未能配合，將於3月16日起不會再供應午膳。活力午餐又指，已根據合約列明的通知期知會學校，目前亦正為後日（22日）恢復供應作準備。

▼2月17日 直擊大家樂「活力午餐」元朗厰房▼



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校長：重新招標供應商需時一個月

新界中學校長會主席、仁濟醫院王華湘中學校長邱少雄表示，學校午膳飯商亦是活力午餐，但下午未有收到通知指將不會續約。他表示，早前向活力午餐查詢，亦指在星期三會恢復供應。邱少雄指如活力午餐如不續約，校方將要重新按程序尋找新飯商，當中涉及招標、視察廠房等，最少亦要一個月時間才可恢復校內午膳供應。

邱少雄表示，今日（20日）及明日（21日）學校找了獨立飯商供應膳食，亦得悉有學生向餐廳訂飯，或家長送飯以應付需要，但都只是短期的應急方法，如飯商不績約，則需要一個長遠的方法才可解決問題。