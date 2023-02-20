活力午餐｜食環署上周收多校投訴飯盒　指示立即停止供應相關食品

大家樂旗下學校午膳供應商活力午餐發生食物安全問題，食物環境衞生署今日（20日）表示，上周收到兩宗由衞生防護中心轉介，涉及該供應商所提供午膳飯盒的懷疑食物中毒個案，和不同學校就午膳飯盒作出的投訴，署方當時已指令供應商立即停止製作及供應涉事的食品，直至調查工作完成。



署方表示，上周於活力午餐檢取的樣本已有化驗結果，11個食物樣本及25個環境樣本的化驗結果均合格，但要求活力午餐日內就事件提交書面報告。



▼2月17日 直擊大家樂「活力午餐」元朗厰房▼



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食環署要求日內需提交書面報告

食環署表示，高度重視有學校午膳飯盒食物質素出現問題的事件，今日上午約見了活力午餐，要求交代處理方案，教育局的代表亦有出席。署方聽取了活力午餐交代事發後的檢討和跟進工作，以及保障食物質素的具體措施。

署方要求活力午餐日內就事件提交書面報告，並強調供應商有責任完善飯盒生產工序和確保食物安全；若發現有違規情況，必定會嚴肅處理。

11食物樣本及25環境樣本化驗結果均合格

另外，上周食環署於活力午餐位處沙田、元朗、東區和觀塘的廠房檢取樣本化驗，11個食物樣本當中，9個是化驗有否含致病菌，其餘2個化驗是否已煮熟，結果全部合格；全部25個環境樣本的化驗結果均合格。

活力午餐今日及明日（21日）全面暫停供應學生飯盒，以檢視廠房所有產製工序及進行深層清潔消毒。食環署表示，會同步再次巡查該些廠房，確保符合牌照條件和法例訂明的衞生標準，並參考上述化驗結果，以及考慮供應商所提交的報告和署方多次巡查所得，研究是否需要採取進一步行動。