立場新聞案｜控方引831指民眾被誤導　鍾沛權認為只屬借機表達

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物罪的案件，今（17日）在區域法院續，主控官伍淑娟就2020年民主派初選的事盤問鍾，指初選中有46萬人投票給支持本土或抗爭的參選人，推測這數十萬人較易受涉案3篇帶反共思想的專訪所影響。鍾認為不能一概而論，只能說這些人或較能接受激烈的手段；控方又引8.31太子站事件，指民眾受到誤導。鍾認為民眾只是借事件表達不能忘記的事情，並指控方若想用8.31 論證特定路線支持者會被誤導，屬「風馬牛不相及」。



控方指３名曾接受立場訪問的初選候選人，均曾提過反共思想。（詳看下圖)

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控方指46萬人初選投給簽署聲明的候選人

控方下午就民主派初選作盤問，指曾簽署「墨落無悔」聲明的候選人，在初選中共獲約46萬人的支持，故推測有46萬或更多的人較容易接受如何桂藍、鄒家成、梁晃維等人在文章提及的反共思想。鍾認為難以一概而論，僅指他們較支持、理解或可接受一些較激烈的手段。

當時社會有恐懼和失望情緒

控方續指，該46萬人均支持初選及癱瘓立法會等，這些皆屬於民心不穩的情況。鐘認為當時港人對政府的不滿情緒仍高漲，對政府信任程度低，且伴隨恐懼和失望的情緒，認為控方「民心不穩」說法概括和空泛。控方再問，即使多了失望和恐懼，仍都未去到「人心不穩」的程度？鍾稱非認為「人心不穩」的說法錯誤，只是比較空泛，當中產生的歧義比較多，因此他不採用這說法。

控方認為8.31太子站事件，民眾受到誤導，鍾沛權認為是民眾是借事件表達不能忘記的事情。（資料圖片）

不認同民眾對議題看法是誤導而來

控方之後質疑此數十萬投票予本土派、抗爭派的選民，很容易受到不正確資料誤導，和渲染性的言論影響。鍾說其觀察並非如此，他不認為會有幾十萬人如此容易被誤導，更不認為民眾對議題的看法是被誤導而來。

認為民眾借8.31事件表達不能忘記的事情

控方之後又以持續多年的太子站紀念活動為例，指有人至今仍相信8.31太子站有死人。鍾說，有人覺得8.31事件的調查有不透明的地方及警暴，市民亦只是借機表達不能忘記的事情，及追查到底的姿態，認為這些均屬很溫和的政治訴求。又指控方若想用8.31 論證特定路線支持者會被誤導，屬「風馬牛不相及」。

控方追問鍾是否認為初選拘捕不應該

控方另提及參與初選的候選人於2021年大規模被捕一事，指《立場》當時以「初選瘋狂搜捕」為題，可見他們當時已覺得拘捕是瘋狂和不應該。鍾解釋當時只是對空前的大規摸搜捕感到意外和震驚。控方再問鍾是否認為拘捕不應該，鍾說該追捕十分廣泛，跨越不同的政治光譜，所有參與初選的人都被捕，他當時的認知，不認為初選犯法。控方再重複道：「咁你認為拉得唔啱？」鍾表示只能稱是有疑慮，預計此行動對香港政治發展及政治權利造成打擊。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

審訊周四（23日）續。

案件編號：DCCC265/2022

控方指《立場新聞》涉煽動另外17篇文章。(詳看下圖)

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鍾沛權自辯撮要。(詳看下圖)