立場新聞案｜控方盤問突問梁天琦政治主張　鍾沛權稱不記得

《立場新聞》被指有17篇文章涉煽動案續審，控方今（17日）繼續就第四篇，涉及梁晃維專訪的文章，在區域法院盤問前總編輯鍾沛權，控方指出梁在文中提及民族黨被禁等內容，認為《立場》提供了多一個平台讓梁講述其政治主張，並讓更多讀者看到。鍾回應說，《立場》的意圖非提供平台讓政治人物推銷主張，他認為公眾有需要知道他們的主張。



此外，控方提問時又突然問起梁天琦參選立法會的情況，並指梁天琦「光復香港，時代革命」等，質疑有港獨主張，鍾表示不記得梁天琦是否支持港獨。辯方律師亦指控方問題扯得太遠。法官認為問題與案有關，但亦向控方指，鍾已稱不記得，控方亦不應再追問。



控方指《立場新聞》涉煽動另外17篇文章。(詳看下圖)

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控方：同道中人易接受梁的主張

主控官伍淑娟續就梁晃維的專訪作盤問，指梁自身的精神面貌，加上其提出的背景，同道中人「睇到就會好受」。鍾指控方已有「同道中人」的前設。伍重新提問指，常人角度看來，年輕人去到示威現場，覺得警暴真實存在，所以需要抗爭，該青年可能不曾接觸過梁的主張，亦會較容易接受。鍾表示，梁提出的主張非第一次出現，過去經常出現在網絡世界。控方再重申，與梁有類似背景，或認知接近的人，更加容易接受梁的政治主張。鍾說沒有此推論，他認為即使是同一條政治路線，每一個人的看法也有不同。

鍾：用編輯觸覺判斷政治人物是否真誠

伍又指，鍾曾多次提及只要政治人物若真誠相信其政治主張，便不屬煽動，遂追問鍾憑甚麼基礎，接受該些政治人物是真誠地相信其主張。鍾回應說：「你可以講係編輯觸覺。」並會根據政治人物的背景及言談等。鍾舉例指，當他感覺到投稿人提出觀點有隱藏議程（hidden agenda），並以此作為一個手段為隱藏議程服務，鍾會感覺到對方亦非十分相信其提出的主張，便可分辨他非真誠相信。

控方提問時突問起梁天琦「光復香港，時代革命」的政治主張，被辯方質疑超出盤問範圍。（資料圖片)

控方提及梁天琦質疑有港獨主張

控方又指，梁晃維在文中指本土派和香港民族黨有「咁好的政治理念」為何要遭壓迫，繼而問起梁天琦參選立法會的情況進行盤問，提及梁天琦「光復香港，時代革命」等政治主張，質疑其有港獨主張，鍾則表示不記得梁天琦是否支持港獨。

辯方指控方問題超出17篇文章

伍欲繼續追問時，代表鍾的資深大律師余若薇提出反對，指控方已盤問鍾第12天，範圍已超出涉案的17篇文章「好遠好遠好遠」，認為控方問題不斷重複，雖然辯方過去未提出，但不代表同意控方的做法。伍回應說需要了解梁晃維的文章所言的事實基礎。法官認為控方提問與本案有關，但既然鍾表示不記得，控方就不應不斷追問。

控方：缺乏背景資料讀者會易接受看法

控方隨即質疑，讀者在完全沒有相關背景資料提供的情況，如文中提及「本土派之後被 DQ、領袖坐監、民族黨成個被禁」等的背景，讀者會好容易接受政治人物的看法。

鍾：讀者並非你講咩我就信咩

鍾說要明白政治人物非宗教領袖，讀者對於他們的說法要有個人判斷，並非：「你講咩我就信咩。」如果因官方不認同其主張，認為只要發表就會有人接受，政治人物就不應該發表。在此情況下，所有政治主張只可經過政府審查，鍾認為此做法會十分危險，因為這代表不會再有反對聲音。

控方認為立場提供平台讓梁晃維講述其政治主張

控方最後總結指，涉案文章通過鋪排， 更加令人接受梁晃維的主張，並提供了多一個平台讓他講述政治主張，讓更多的讀者可以看到，自然有更多人回應，亦會有更多人支持其主張。鍾認為客觀現實是有讀者便會留言，當中自然有人同意或反對，並強調《立場》的意圖非提供平台讓政治人物推銷其主張，而是認為公眾有需要知道他們的主張。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

鍾沛權自辯撮要。(詳看下圖)