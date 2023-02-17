立場新聞案｜鄒家成專訪煽動對抗中央　鍾沛權：政府可藉言論反省

《立場新聞》被指17篇文章涉煽動案續審，主控官今(17日)就涉鄒家成專訪的文章盤問前總編輯鍾沛權。主控指出，鄒在該訪問中煽動他人憎恨及對抗中央政府，但看不到鄒要指正或批評政府有何錯誤。鍾認為應從廣闊的角度去理解，即使只是表達不滿或缺乏具體批評，都是對政府的提醒或警惕，政府可透過這些言論去反省。鍾又指，政府有責任去了解人民不滿的原因，作為傳媒只單純記錄異見者的反對意見，即使只流於政治姿態，無提出具體批評，鍾認為都是有意義的。



控方指《立場新聞》涉煽動另外17篇文章。(詳看下圖)

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控方：何解生年輕人如此憎恨大陸

主控官伍淑娟今就鄒家成的專訪繼續盤問，指專訪中提及鄒是因為2018年的「魚旦革命」形成反共思想，質疑鄒作為一名1997年出生的年輕人，當時已有一國兩制，為何會如此激烈地憎恨中國大陸，究竟1997年後發生了甚麼事，導致民心背向。鍾估計落實雙普選為港人其中一個最大的政治訴求，但一直遙遙無期，令港人擔憂固有自由受到剝奪，此為生於1997年後的港人對政府的最大不滿及失望。

鍾：港人擔心自由會被剝奪

鍾舉出了多個例子，如港台節目《頭條新聞》被建制派針對、銅鑼灣書店事件、中出羊子因政治審查遭取消參選舉資格、香港民族黨罕有地用社團條例被取締等，鍾形容港人在政治訴求得不到滿足之餘，還擔心既有自由被剝奪。

控方：擔憂也要合理

控方說：「但你擔憂都要係合理架！」又指若香港民族黨被取締一事是正確的，市民就沒有必要擔憂。鍾稱客觀上當時是有擔憂，當時港人認為不論其主張多激烈，無具體違法行為就應被容許。

鍾沛權舉例指如銅鑼灣書店事件，令人憂慮有誇境執法的情況出現。(夏家朗攝)

鍾：港人憂政治參與權收緊與中央有關

控方又質疑，鍾舉出中出羊子及香港民族黨等例子，均是發生在香港，與中央政府並無關係。鍾估計港人認為對於其政治參與權利不可更開放、甚至收緊，是與中央政府意向有關，因為他們認為最後下決定的人為中央政府。此外，中港矛盾、大量自由行來港等，亦累積更多不滿。

控方：質疑鍾認同這憂慮存在

控方聽罷指出，以上估計是基於鍾自身認知價值，因此鍾是認同該些憂慮的存在。鍾稱當時有觀察到網上的輿論，認為其所擔任的角色無同意與否之說，他只是好奇旁觀，想理解這些社會事件。控方再追問鍾是否相信上述例子真的有發生，鍾自言相信當中造成的擔憂是存在的，但無法得出一個百分百的結論。鍾舉例指，他作為傳媒在處理不同訊息或說法時，的確曾有懷疑，如銅鑼灣書店事件，確有跨境執法的可能。

主控官指看鄒家成的訪問，只見他想對抗中共，卻無提出實質批評。(張浩維攝)

鍾：年輕人接收資訊比過去多元

控方又指，參與示威的有不少僅十幾歲的年輕人，質疑「魚旦革命」如何影響到他們。鍾認為，年輕人現在所接收的資訊比過去多元化，再非只是字裹行間的死讀書，書本、互聯網、外遊經歷等，令他們接觸資訊的來源廣泛很多。控方重申鄒對中國內地態度十分「敵對」，指出在社會運動中有好大量鄒一類人，但從鍾舉的例子中，看不到他們憎恨的理由。鍾再舉例指，2014年佔領運動、2012年反國民教育固然是其中一個因素，令年輕人對中央及香港政府有不滿。

重申傳媒只是記錄者

控方另質疑，在鄒的專訪中看不到要指正、批評政府有何錯誤，僅見到他想對抗中央。鍾認為應從最廣闊的角度理解，即使只是表達了不滿，缺乏具體的批評，但這些表達都是對政府的提醒或警惕，政府可透過這些言論去反省。鍾指出政府及人民的關係中，政府有責任去了解當中不滿的原因。作為傳媒單純記錄異見者的反對意見，即使是只流於政治姿態、不滿，無提出具體批評及改革路線，鍾都覺得是有意義的。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

審訊下周一續。

案件編號：DCCC265/2022

鍾沛權自辯撮要。(詳看下圖)