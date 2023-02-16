立場新聞案｜專訪何桂藍被指為其鋪路　鍾沛權指何受訪支持度反跌

《立場新聞》被指發布煽動刊物案今（16日）在區域法院續審，控方開始就《立場》涉煽動的17篇文章逐一盤問前總編輯鍾沛權，其中有關何桂藍的專訪，直指是鍾等人利用《立場》的平台，為何「鋪路」及「捧」她，鍾卻回應說媒體不會「做啲嘢有利於佢」，又指訪問後，何的支持度不升反跌；控方又質疑，是否受訪者的非法煽動主張也要放入文內，鍾認為只要其說法不會引起即時暴力，或損害公眾健康，當中無虛假資料等，都會盡量如實報道，讓市民可在充份了解下決定是否支持。



控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)

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何曾任記者時累積聲譽和民望

控方就指控《立場新聞》的17篇文章作盤問，就何桂藍的專訪，質疑《立場》想提供平台予何表達其政治主張、想「捧佢」。

鍾沛權否認說法，並稱作為媒體，肯定不會有「做啲嘢有利於佢」。在選擇採訪對象時，會考慮其社會角色是否關乎公眾利益，公眾有否需要知道其主張等。何作為一個新進政治人物，是需要被重視的，由於她曾任職記者，累積了聲譽和民望，其最大的政治資產在其記者角色，故此專訪的焦點為其角色轉變。

鍾沛權指何桂藍做記者時累積文望，專訪亦集中其身份轉換的因由。（資料圖片／盧翊銘攝）

何少用本土派字眼

鍾續指，他觀察到何少用本土派、內地人、被殖民等用字，其具體的政治主張與本土派又有些分別，她既非溫和民主派想支持的對象，本土派又認為何與他們心中所想有別。據鍾的主觀觀察，何在接受該次深入的訪問後，其的支持度反而下降。

文章解釋何想轉換身份因由

控方引述專訪指，何稱任職記者時有挫敗感，會反問自己做到這樣是否足夠，與後面參選不是為名利，而是想成為「抗爭者」，互相呼應，這就是文章的主旨。鍾同意此能解釋何為何要轉換身份。控方續指，何參選的目的十分突出，即為「抗爭」，鍾指這可以有很多演繹，他亦接受控方的演繹方式。

鍾沛權承認，即使受訪者提及非法煽動主張，只是不引發即時暴力，都會如實報道。(資料圖片/劉安琪攝)

最關心是否準確紀錄受訪者說法

提及何在專訪中形容所有抗爭者只賭上前程去抗爭，控方提問鍾覺得此說法是否公道。鍾回應稱，作為媒體不需要判斷公不公道，他們最關心的是準確紀錄受訪者的說法。

非法煽動的主張是否應加入文章

鍾重申，他們的意圖是如何呈現一個政治人物的真實想法，只有具充份的資訊，才可決定對方值不值得支持。控方聽罷質疑，是否對方的政治主張屬非法煽動都要放在文章中。鍾認為只要其說法不會引起即時暴力、損害公眾健康、無虛假資料等，內容關乎公共性，他們便會盡力如實報道。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

鍾沛權連日的自辯撮要。(詳看下圖)