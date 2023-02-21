活力午餐︱明恢復送飯　飯商派員到有學生疑食物中毒小學餐前試食

大家樂旗下活力午餐明日（22日）起將恢復飯盒供應，有兩位學生在進食飯盒後感到不適的屯門蒙黃花沃紀念小學，發通告予家長，表示與飯商會面後，飯商明日起每日會預備後備飯盒作更換，同時在明日至28日期間，會派員到校在學生食用午餐前進行試食。



另外，校方亦就事件成立專責小組，每天午飯到校後會先檢測温度並檢查飯盒有沒有出現包裝破爛，食物顏色或味道異常，亦會在學生進餐時巡視留意食物有否未熟或變壞。校方亦可代家長辦理22日至24日的退餐手續。



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活力午餐明日起將恢復供應學校飯盒。屯門蒙黃花沃紀念小學昨日（20日）向家長發通告，表示昨日與供應商活力午餐會面，就飯盒質素及往後安排作跟進。

校方：活力午餐每日預備後備飯盒供更換

通告中指出，活力午餐承諾會嚴謹監控飯餐質素，並每天多預備一些後備飯盒，以確保如學生感到飯餐有問題亦有足夠數量更換。由明日至28日期間，活力午餐會將每款剛造好的飯餐送到化驗所檢驗，並盡快向學校提交報告；另外供應商亦會日派人到校，在學生食用午餐前進行試食，如有異常的飯餐，會由供應商在校代表與教師共同商討處理。

學校專責小組檢測飯餐

校方表示，校內就事年而成立的專責小組亦會繼續運作，每天飯餐到校後會先檢測溫度，進餐前老師會與學生檢查飯盒有沒有出現包裝破爛，食物顏色或味道異常；進餐時，教師亦會巡視留意食物有否未熟或變壞，同時會邀請家長抽查試食，監控食物質素。

校方亦表示，考慮到家長對現時午膳供應商的信心，家長可為子女自備午餐或送飯到校，學校可代家長辦理22日至24日的退餐手續。

活力午餐三大承諾：

1.嚴謹監控2月22日及後的飯餐質素，每天多預備一些後備飯盒，如學生感到飯餐有問

題，可以有足夠數量更換

2.由2月22至2月28日每款剛造好的飯餐送到化驗所檢驗，並儘快向學校提交報告；

3.由2月22至2月28日午餐供應商會每天派人到校，在學生食用午餐前進行試食。有關人士會留校觀察學生的用餐情況，如有異常的飯餐會交由午餐供應商在校代表與老師共同商討處理。