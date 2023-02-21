活力午餐周三恢復飯盒供應　即日起每日生產飯盒將抽樣化驗

活力午餐公布，已檢視所有產製工序及深層清潔消毒廠房，而早前送往檢驗的飯盒樣本，化驗結果均為合格；而食環署檢取的樣本，包括11個食物樣本及25個環境樣本，化驗結果同為合格，故正式宣布將於明日（22日）恢復供應飯盒予各學校。活力午餐又宣布，由即日開始，會把每日生產的飯盒抽樣送往化驗，加強監控。



▼2月17日 直擊大家樂「活力午餐」元朗厰房▼



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活力午餐表示，過去數年，由於疫情令學校停課，公司不少員工已離職或轉投其他行業，人手出現短缺。在政府宣佈全面復課後，活力午餐需生產超過10萬個飯盒，數量比復課前增加三至四倍，因此需以各種途徑增聘員工，並由其他業務單位，調配人手到活力午餐協助。

活力午餐強調，現時已增聘足夠員工以滿足產能需求，並會加強監督及員工培訓，以提升所有員工的食品安全意識。該公司指，已採取一系列改善措施：

1. 加強食物品質監控，嚴格遵從ISO 22000及HACCP系統



2. 由即日開始，把每日生產的飯盒抽樣送往化驗，加強監控



3. 加強監督及員工培訓，以提升所有員工的食品安全意識



4. 加強產品追溯系統



5. 審視餐單組合，減低餐單複雜性，以確保食品安全



6. 增加物流車隊，務求將飯盒盡快送到學校

