實名登記電話卡｜周四截止　電訊商發最後提示　43個支援站全名單

電話卡實名登記限期周四（23日）將屆滿，2022年3月1日前發售的「太空卡」（舊有電話儲值卡）如於限期前未完成實名登記，會在限期後被停用。商務及經濟發展局今日（22日）表示，電訊商將按要求向尚未完成登記的「太空卡」用戶發出最後「登記提示短訊」，提醒用戶若選擇繼續使用該「太空卡」，應立即完成實名登記。



政府指，市民如需協助，可到所屬電訊商門市或18間指定郵政局的服務櫃位尋求協助，相關郵政局服務櫃位今、明兩日將延長服務時間至晚上7時，以處理限期屆滿前可能急增的求助個案。政府設於全港25個指定港鐵站的支援服務站今、明兩日會繼續於上午九時至下午六時協助有需要的「太空卡」用戶透過其智能手機進行登記。



用戶可按最後「登記提示短訊」超連結登記

商務及經濟發展局指，一如電訊商以往發出的提示短訊，最後「登記提示短訊」經指定發送者名稱「SIMREG」發出，當中會列出所屬電訊商資料、「太空卡」電話號碼、SIM卡卡號（即ICCID）及登記途徑等相關資訊。相關用戶可按短訊內的超連結，或透過所屬電訊商的網頁或流動應用程式於限期前提供香港身份證上的資料（包括中英文姓名、出生日期、香港身份證號碼及副本），即可完成登記。

該局指，為確保舊有「太空卡」的實名登記於限期前順利完成，政府與電訊商成立的專責應變協調小組於本周初舉行會議，商討各項應變方案，以妥善處理登記限期前後可能出現的各種突發情況。

會上，各電訊商均表示會積極配合要求，投入額外資源及人手，包括延長門市和客戶服務熱線的服務時間，靈活調配資源加強其客戶支援服務，並已制定應變方案確保客戶的「太空卡」能順利完成實名登記。小組會密切監察登記期限前後的情況，在有需要時作出迅速有效的應變協調。

25個港鐵支援站服務時間，為每日上午9時至下午6時，包括：

港島：西營盤、灣仔、筲箕灣、黃竹坑及北角；



九龍：黃大仙、啟德、牛頭角、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘及何文田；



新界：朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳及調景嶺



18間郵局地址一覽

中環康樂廣場2號 郵政總局



北角英皇道770號模範邨C座地下1,6,7及11號 七姊妹郵政局



香港仔大道171號金豐大廈地下 香港仔郵政局



皇后大道東197至213號胡忠大廈2樓 灣仔郵政局



紅磡機利士北路140號地下 機利士路郵政局



觀塘鴻圖道52號地下A及B室 觀塘郵政局



長沙灣長沙灣道646號中國船舶大廈地下 長沙灣郵政局



黃大仙下邨龍樂樓地下2號 黃大仙郵政局



尖沙咀中間道10號國際電信大廈地下及1樓 尖沙咀郵政局



將軍澳明德邨明德商場地下14C號鋪 將軍澳郵政局



葵芳邨葵健樓地下4至10號 葵芳郵政局



上水石湖墟新豐路112至116號 石湖墟郵政局



沙田上禾輋路一號沙田政府合署一樓 沙田中央郵政局



大埔汀角路1號大埔政府合署地下 大埔郵政局



荃灣西樓角路38號荃灣政府合署1樓 荃灣郵政局



屯門屯喜路1號屯門政府合署平台 屯門中央郵政局



元朗大棠路23號合益廣場一樓B111及B130鋪 元朗郵政局



大嶼山東涌美東街6號地下 東涌郵政局

