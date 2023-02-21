賀建奎來港｜孫玉菡指高才通毋須填報刑事紀錄　陳述不實可撤簽證

曾捲入「基因編輯嬰兒」道德風波在內地被判入獄的南方科技大學原副教授賀建奎承認計劃來港，有指其「高端人才通行證計劃」（高才通）申請已獲港府批准。勞工及福利局局長孫玉菡今午（21日）回應稱不宜評論個別個案，又指現時申請高才通毋須填報刑事紀錄，但當局會不斷調整流程。他強調審批過程最後把關是入境處，任何申請有不實陳述或 事實不符將視之無效，即使已獲簽證，入境處處長亦可注銷。



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孫玉菡今早出席活動後表示，現時不宜評論個別個案，並承認現時申請高才通不需要填報刑事紀錄，當局會持續檢討及改善申請流程，包括填報所需的個人資料亦會不時改進。

孫玉菡稱會不時調整「高才通」申請流程

他強調，「高才通」規定清晰，即一類是高薪人士、另一類屬世界百強大學畢業，對「高才」定義清楚，明白大家關對犯罪紀錄關心，會不時調整申請流程，包括填報資料有無可增加的地方。

他重申，最終簽證是否獲批，將由入境處把關，但一旦發現任何申請有不實陳述或同事實不符，申請會視之無效，即使已簽證，入境處處長都可注銷。他亦說，「高才通」來港有兩年機會，期間若發現資料有假，也會注銷其簽證。

勞工及福利局局長孫玉菡2月21日承認現時申請高才通不需要填報刑事紀錄。（江麗盈攝）

賀建奎2018年11月在香港出席第二屆人類基因組編輯國際峰會期間，分享其研究結果，指他與團隊透過修改CCR5基因，令一對能夠先天抵抗愛滋病的雙胞胎嬰兒誕生，引發社會爭議，賀建奎及其團隊被批有違學術倫理和道德規範。

2019年12月，深圳市南山區人民法院一審公開宣判，賀建奎因非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，裁定非法行醫罪判囚3年，罰款300萬元人民幣。