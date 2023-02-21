賀建奎稱高才通申請獲批准 計劃來港正聯繫大學 曾捲基因嬰兒案
曾因「基因編輯嬰兒」捲有道德風波並在內地被判「非法行醫」囚3年的南方科技大學前副教授賀建奎，據指已獲香港「高端人才通行證計劃」批出申請來港。賀建奎日前展示一張高才通申請獲批信件，他今早（21日）以電郵回覆《香港01》查詢時承認正準備聯繫一些大學、科研機構及公司，待有合適工作會到港，並預料會在港研究第三代DNA合成儀（酶促反應法）及罕見遺傳病基因治療。問及過往爭議性及服刑紀錄是否有影響「高才通」申請，他說：「香港開放、包容、繁榮，我堅定看好香港。」
賀建奎：正準備聯繫香港一些大學、科研機構及公司
據了解，南方科技大學原副教授賀建奎獲香港「高才通」計劃批准來港，他以電郵回覆《香港01》查詢時承認正計劃來港，且正準備聯繫一些大學、科研機構及公司，待有合適工作才會到港，料會在港研究第三代DNA合成儀（酶促反應法）及罕見遺傳病基因治療。
曾透過基因編輯技術令3名先天抵抗愛滋病毒嬰兒誕生
賀建奎2018年11月到港出席一個學術峰會期間，曾分享其研究結果，指與研究團隊透過基因編輯技術，修改CCR5基因，令3名先天抵抗愛滋病毒的嬰兒誕生，以「基因編輯嬰兒」的做法被批有違學術倫理及道德，其後他與團隊成員被控非法行醫，於2019年底在深圳南山區人民特院被判囚3年。
因「非法行醫」被判囚3年 去年4月出獄
賀建奎已於去年4月出獄，據其本月接受英國《衛報》訪問時，透露獲釋後在北京成立實驗室，專研究罕見遺傳病基因編輯治療研發，並有足夠資金支付實驗室租金、聘請研發員及展開動物測試，亦計劃會在今年展開一系列學校及會議演講等。
賀建奎堅定看好香港：開放、包容、繁榮
被問及過往研究爭議及服刑紀錄是否有影響「高才通」申請，賀建奎未有正面回應，但稱「香港開放、包容、繁榮，我堅定看好香港。」
香港開放、包容、繁榮，我堅定看好香港。
據《衛報》報道，賀建奎受訪時透露仍與當年接受基因編輯的雙胞胎家庭保持聯絡，雙胞胎「露露（Lulu）」和「娜娜（Nana）」正過着正常、平靜及不受干擾生活；第3名基因編輯嬰兒亦正與父母過着正常生活。
政府於去年施政報告公布一系列「搶人才」政策，當中包括「高才通」，計劃至今已接獲個超過1萬份申請，已處理8,000多宗申請，並批出約7,700宗、即逾9成獲批。據計劃要求3類合資格人才包括過去一年年薪達港幣250萬元或以上的人士；畢業於全球百強大學並在過去五年內累積三年，不設限額及剛畢業於全球百強大學以上但未符工作經驗的人士，設1萬限額。
根據入境處網頁，上述3類合資格人士，若符合沒有保安理由拒絶申請，而申請人亦沒有任何已知的嚴重犯罪記錄；以及有年度配額可供分配（只適用於剛畢業全球百強大學申請者），則會獲考慮批准。
賀建奎有什麼爭議事件？
賀建奎任職深圳南方科技大學副教授時，在香港宣布研究團隊利用人類胚胎基因編輯技術，讓天生對愛滋病免疫的雙胞胎女嬰在中國誕生，成為世上基因編輯嬰兒首例，引發倫理爭議。賀建奎等後因共同非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，2019年12月被裁定「非法行醫」等罪成，判監3年。
高才通是什麼？
「高端人才通行證計劃」（高才通）「高才通」計劃為期兩年，主要招攬三類人才，一為年薪逾250萬元人士，不論學歷；另一類為世界百強大學畢業生，過去五年至少有三年工作經驗。三是較年輕的人才，過去五年畢業於世界百強大學，工作經驗少於三年。