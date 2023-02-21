賀建奎來港｜政府補鑊　高才通周三起須申報刑事紀錄　未批者補交

曾因「基因編輯嬰兒」捲入道德風波，並被判「非法行醫」罪成獲判囚3年的南方科技大學原副教授賀建奎，獲「高端人才通行證計劃」批出申請來港。勞工及福利局局長孫玉菡今日（21日）宣布，明日（22日，星期三）起調整「高才通計劃」的申請流程，申請人須在電子申請表上申報是否有刑事定罪紀錄。針對已遞交但未批出的申請，入境處亦會要求申請人補交相關資料。



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孫玉菡：申請人如作虛假陳述須承擔法律後果

勞工及福利局局長孫玉菡於該局社交網站表示，政府高度重視近日社會有關「高端人才通行證計劃」申報要求的關注，入境事務處火速回應調整「高才通計劃」的申請流程，明天（22日）開始，申請人須在電子申請表上申報是否有刑事定罪紀錄。針對已遞交但未批出的申請，入境處亦會要求申請人補交相關資料。

孫玉菡指入境處會因應申請人提交的資料及考慮相關的情況，審批每宗申請。他指申請人如被發現作出虛假陳述，必須承擔法律後果。當局亦會檢視「高才通計劃」的運作，適時作出檢討。

勞工及福利局局長孫玉菡今早承認高才通申請人毋須填報刑事紀錄。（江麗盈攝）

申請資格列明不可有「已知嚴重犯罪記錄」

翻查「高才通計劃」申請資格，當中列明可獲考慮批准申請的條件之一，是「沒有任何已知的嚴重犯罪記錄」。

孫玉菡今早出席活動承認，目前高才通申請人毋須填報刑事紀錄，又強調審批過程最後把關是入境處，任何申請有不實陳述或事實不符將視之無效，即使已獲簽證，入境處處長亦可註銷。