賀建奎北京確認高才通獲批　申請僅需時一周　現未有長期居港規劃

曾因「基因編輯嬰兒」捲入道德風波，並被判「非法行醫」罪成獲判囚3年的南方科技大學原副教授賀建奎，據傳已獲香港「高端人才通行證計劃」批出申請來港，賀建奎今早（21日）以電郵回應《香港01》查詢時承認正計劃赴港，事件引起廣大關注。



賀建奎今午在北京召開記者會，指是2月初通過網上申請「高才通」，一周後獲批，正聯繫香港各家大學、機構等，倘有合適機會時會赴香港工作，「至於是否長期居香港，目前未有這方面人生規劃。」



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賀建奎早前在社交平台展示一張由香港入境處向其發出有關「高才通」的信件，並發貼文指已取得「高才通」簽證。他今早電郵回應查詢時，亦承認承認正準備聯繫一些大學、科研機構及公司，待有合適工作會到港，事件引起廣大關注。

賀建奎稱月初網上申請「高才通」 一周後獲批

賀建奎今日下午在北京記者會簡單交代事件，稱本月初通過網上申請「高才通」計劃，並於一周後獲批，強調「一直以為香港是自由、繁榮、包容、開放城市，看好香港未來」。他稱正與機構聯繫，當有確定及合適機會時，會赴香港工作。

計劃在港研究以基因治療罕見遺傳病 包括DMD

他說，計劃在港研究以基因治療罕見遺傳病，尤其是杜興氏肌肉營養不良症（DMD），患者在10歲左右發病，20歲左右會死於心肺衰竭，目前無藥根治，基因治療或能帶來希望。他稱冀研究用人工智能，大幅降基因治療成本，令治療平價化，又強調「科學研究會符合倫理道德、國際科學共識」。

賀建奎2月11日在微博發帖，稱在武漢與杜興氏肌肉營養不良症DMD家屬交流。（微博＠賀建奎Jiankui）

會否長居香港？ 賀建奎：目前未有這方面人生規劃

至於是否長居香港，他表示「目前未有這方面人生規劃」，並稱赴港是為了探討合作及工作機會。