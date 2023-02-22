兩區議會選舉落敗者　認未按時交選舉申報　官信法律意識弱判社服

兩名曾參與2019年區議會選舉並落敗的候選人胡健南及王鑑賢，涉嫌未按法例規定提交選舉申報書，遭廉政公署起訴。兩人早前承認控罪，案件今（22日）在東區法院判刑，裁判官林子勤接納王「思想簡單」，與胡因「法律意識薄弱」才會犯案，兩人皆有悔意，判他們160小時社會服務令。



兩名被告：胡健南，44歲，公司秘書；及王鑑賢，38歲，健身教練；各承認一項沒有按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》第37條規定，提交選舉申報書的罪名，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第38(1)條。

兩名被告。(詳看下圖)

王低估法律後果才犯案

裁判官林子勤引述求情指，被告王鑑賢是因「思想簡單」，低估法律後果才會犯案，社會服務令報告顯示他已感深切懊悔。被告胡健南的報告則指其在事件中「上了一課」，同樣是因法律意識薄弱犯案。林官最後接納二人有悔意，並得到家人支持，終判處他們160小時社會服務令。

兩人未於限期內交選舉申報書

案情指，胡健南及王鑑賢於2019年10月16日遞交區議會選舉提名表格，兩人其後接獲候選人資料冊，當中有提醒他們須於2019年12月29日或之前向選舉事務處提交選舉申報書。選舉事務處於上述法定限期內未收到二人的選舉申報書，遂於2020年1月中將事宜轉介廉署，廉署隨即展開調查。

兩人分別於同年向高等法院申請命令，以延後提交選舉申報書。法院分別於2022年8月及9月拒絕向二人批出申請。

胡以為申請選舉資助才要交申報書

案情續指，兩人在警誡下均承認沒有向選舉事務處提交選舉申報書。胡健南聲稱他以為提交選舉申報書的目的是為申請選舉資助，由於他未能取得足夠票數以申請選舉資助，因而沒有提交選舉申報書。王鑑賢則聲稱不知道有關規定，並把所有選舉工程事宜交由選舉代理人胡健南處理。

案件編號：ESCC222、223/2022