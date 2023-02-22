財政預算案｜基層批消費劵「縮水」　長者嘆醫療津貼不足

財政司司長陳茂波今（22日）公布新一份財政預算案，一群基層市民在社區組織協會安排下聚首觀看直播。社協批評新一份預算案與扶貧相關的政策「消失得無影無蹤」，其中消費劵金額「嚴重縮水」，無助基層面對通脹壓力。



社協今早（22日）聯同基層代表一起觀看財政預算案直播。預算案提到今年將再發放消費券，不過金額減半至 5,000 元，並分兩期發放。

75歲吳伯患心肌炎 藥費昂貴月花三千

今年75歲的吳伯與65歲的太太，早年在內地生活，自十多年前來港後便一直住在深水埗區劏房，形容住所只得百多呎，「住喺7樓要成日行樓梯。」

吳伯表示藥費昂貴月花約3000元，原本希望能有醫療津貼以幫輕藥費，「𠵱家根本咩都無，完全幫唔到手。」（夏家朗攝）

吳伯指，自接種第二劑新冠疫苗後，經私家醫生確診為心肌炎，自此便需要經常進出醫院，「好辛苦，我試過15日入咗院6次。」他表示藥費昂貴月花約3000元，本希望能有醫療津貼以幫輕藥費，「𠵱家根本咩都無，完全幫唔到手。」

82歲陳婆婆：根本係縮水世界

陳婆婆今年82歲，患有「三高」，每月靠綜援過活，獨自居住在深水埗區劏房。她指，每月租金加上水電費需要約5000元，已花去津貼的一大半，只能每星期到免費派飯的餐廳輪候飯盒，「我隻腳又唔企得耐，只可以耐唔耐去一次。」

陳婆婆表示，未預料到消費劵金額縮減半至 5,000 元，「𠵱家咩都貴，佢唔加都算仲減成咩世界啊，根本係縮水世界。」（夏家朗攝）

陳婆婆表示，未預料到今年財政預算案將消費劵金額縮減至 5,000 元，「𠵱家咩都貴，佢唔加都算，仲減，成咩世界啊？根本係縮水世界。」她又指電子消費劵未及現金方便，「我交租根本上都用唔到。」

社協批評扶貧政策消失得「無影無蹤」

社協副主席施麗珊表示，在新一份財政預算案中未見有特別針對基層市民的現金津貼或政策，形容扶貧政策消失得「無影無蹤」。

社協副主席施麗珊指，電子消費劵減至5千元和綜援津貼只得半個月是嚴重「縮水」，完全無助基層市民面對通脹下的經濟壓力。（夏家朗攝）

施麗珊更質疑預算案是「照抄」施政報告，「根本入面好多嘢都係一樣。」她又指電子消費劵減至5000元和綜援津貼額外派半個月是嚴重「縮水」，完全無助基層市民面對通脹下的經濟壓力。