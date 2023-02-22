財政預算案｜加煙草稅　便利店中午即時加價$12　煙民：再加就戒

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/博彩稅/足智彩/陳茂波/煙草稅/扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日（22日）公布新一份財政預算案，煙草稅由每包38.12元，加至50.12元，大增逾三成，有便利店中午即貼出告示指因應煙草稅增加，部份香煙零售價加12元，以62元的香煙計，新價為每包74元。



消息公布後，有煙民認為不合理，認為不應將政府財政壓力施加市民上：「助長啲人買私煙！」有報販指今早有十餘人來買數包煙，甚至一條一條買，在政府宣布加煙草稅一刻，她亦暫停賣煙，以待供應商公布新售價。



有便利店2月22日中午貼出告示指因應煙草稅增加，部份香煙零售價加12元。（謮者提供）

報販組織對加煙草稅感遺憾：將報販趕盡殺絕

全港報販大聯盟及香港報販協會在預算案公布隨即聯合發布聲明，對政府決定增加煙草稅感失望及遺憾，認為政府無視加稅對基層報販打擊，將報販趕盡殺絕。

香港報販協會指，高昂煙稅令非法私煙問題嚴重，近年經濟低迷，情況更明顯惡化，政府在私煙大幅增加煙草稅，進一步抬高香煙價格，會令吸煙的市民轉投非法私煙市場。

該會表明，增加煙草稅既不能增加庫房收入，亦無助對推動公共健康，反而只會令私煙貿易更猖獗，嚴重打擊報販本已微薄的收入。全港報販大聯盟也表示，業界飽受疫情蹂躪，本已在水深火熱中，憂慮加稅會令業界掀起「摺檔潮」。

煙民憂助長私煙 自言未必再買煙

有煙民亦指加煙草稅不合理，張先生表示此舉絕對會助長煙民買私煙：「要食嘅人始終會食，市價太貴咪推哂啲人去買私煙。」他指市民並不是沒交稅，不理解為何要施壓在市民身上，但他自己都表示未必會再買煙。

亦有煙民表示會戒煙，潘先生指最近買的煙要$62，「其實都有啲貴，如果再加就真係戒煙，貴到車錢都無埋。」他表示自己工作經常要東奔西走，故如果煙再貴，就真的不再買煙。

荃灣有報販表示，今早已十餘人一次買數包煙，負責人梁小姐：「唔怪得啲人係咁幾包幾包咁買，有啲仲十包一條咁買，原來要加價。」被問到會否擔心買煙的人減少，她表示：「無得擔心咁多，佢話要加都無辦法，我又唔係淨係賣煙。」到宣布加價一刻，她立即把煙架用布蓋著，暫停賣煙，待決定好新煙價後再賣煙。