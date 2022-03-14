市建局為體弱長者重建戶設計新居　U型隔氣管加自動補水器助抗疫

市區重建局前年3月，推出「樂齡安居」家居改善計劃，為獲編配安置公屋的體弱長者，設計家居環境，以及配置合適家俱，至今共有10戶長者參與，其中8戶的家居改善工程已經完成。

團隊在計劃中，為兩名獲編配「上樓」、行動不便的婆婆的新居「扮靚」，並因應其健康狀況，配置傢俱，包括安裝電動晾衣架、「油壓式」層架廚櫃和自動感應夜燈，讓視力不佳、不便於行的長者避免再次跌倒。因應疫情肆虐，團隊更在單位U型隔氣管加裝「自動補水器」，減低長者因「大頭蝦」忘記注水，讓病毒乘虛而入風險。



68歲泰裔李婆婆原本獨居於九龍城啟德道/沙浦道重建計劃的劏房，需要與鄰居共用廚廁，患有急性青光眼和白內障的她，剛剛才完成手術，模糊的視力為她生活帶來種種制肘，幾年前更曾在舊居跌倒入院，膝蓋至今仍然腫痛，不便於行。

李婆婆去年12月獲編「上樓」，市建局因應其行動不便的狀況，安裝了電動晾衣架，該晾衣架除具備電動升降功能外，更設有紫外線殺菌功能。其單位亦安裝了可調較光暗和顏色的燈具，衣櫃和廚櫃亦增設了照明設備，協助患有眼疾的李婆婆能更容易使用到相關設施。

疫情肆虐，單位內的U型隔氣彎管成為防疫重點，其單位的U型隔氣彎管亦安置了「自動補水器」，會定時自動注水，減低因為「大頭蝦」的長者忘記向排水渠注水，令渠管乾涸，讓病毒乘虛而入。

七旬婆婆獲安排加裝油壓廚櫃 重拾下廚樂

同樣居於劏房的75歲張婆婆，則因為土瓜灣/ 祟光街重建項目而獲編配「上樓」，她本身患糖尿病，去年初曾進行腸部瘜肉切除手術，在舊居時更曾因為要走上唐七樓的單位而不慎跌倒受傷，至今仍行動不便。

市建局為其深水埗的公屋單位度身設計，但張婆婆只懂說潮州話，需要跟進個案的社工即時傳譯，讓團隊與婆婆無障礙溝通，了解其生活需要。團隊因應她行動不便，為其單位填平沐浴間與地台之間的高低差距，座廁旁也增設扶手，以便婆婆出入浴室。走廊和客廳位置也裝設自動感應夜燈，讓婆婆不用再摸黑走動，而木紋防滑膠地板亦減低跌倒風險。

張婆婆以往居住的劏房狹窄，欠缺獨立廚房，難享受下廚之樂。搬入新居張婆婆終可大展身手，團隊更為她添置廚櫃，櫃內設有「油壓式」層架，只要拉下層架便可拿取用具和調味料，不用再爬高爬低。單位內的衣櫃亦增設拉桿式衣架，讓身型較矮小的張婆婆可輕易取得衣物。張婆婆大讚團隊加快裝修工程，讓她能安心過一個好年。