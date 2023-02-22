消費券｜金額減半有市民嘆「唔夠洗」　憂引發加價潮「益咗財團」

【財政預算案2023 / 消費券 / 電子消費券 / 政府派錢】財政司司長陳茂波今（22日）宣讀新一份財政預算案，將向合資格市民分兩期派發5,000元電子消費券，首期3,000元最快4月可領取，透過不同入境計劃來港居住或升學人士則會獲發一半金額。



消費券金額較去年減半，有市民直言「唔夠洗」，亦有市民稱「好過冇囉」，擔憂超級市場等會趁機加價，最終「益咗財團」。



▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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市民黃先生認為，派發5,000元消費券屬於「好過冇囉」，但擔憂各樣商店會有加價潮，「派嚟都係可能益咗啲集團，即係可能超市嗰啲，都會加價。」他稱寧願政府可多發些福利予長者，或其他有需要幫忙的市民，包括增加醫療福利及幫長者補貼醫藥費用等。

蘇先生亦認為派5,000元屬於「好過冇」，坦言：「梗係越多越好啦，但今時今日全球經濟都唔係咁好，香港政府有佢地既考慮。」他稱會將新一期消費券主要用於日常開支，例如吃飯及交通費用等，又指不太習慣使用其他電子錢包工具，故會選用八達通。

消費券減半，有人覺得不夠亦有人感滿足，其中廖太稱：「唔夠洗架啦，上一年已經派一萬蚊啦。」她又指電子消費券比現金發放較安全，通常會用來買家庭用品及買菜。陳太則認為5,000元電子消費券夠用，主要用於買日用品、食品，「政府已經財政赤字好犀利，唔好派咁多，夠㗎啦。」

▼2月22日 財政預算案重點▼

