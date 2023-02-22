財政預算案｜陳茂波想加稅最終作罷 消費券分歧大考慮多時才決定
財政司司長陳茂波今日（22日）公布新一份《財政預算案》，其中再度派發消費券，但金額減半至5,000元。陳茂波下午於記者會上表示，社會對是否派發消費券有頗大分歧，部份人非常反對，亦有人贊成，直指：「今次考慮咗好耐做唔做消費券」。他解釋，現時經濟正在復蘇，而消費券有助鞏固復蘇，故決定再度派發，不過由於已在復蘇路上，故可以減低幅度。
今年預算案曾認真考慮增加薪俸稅及利得稅，陳茂波考慮到近數年港人已承受不少年的負擔，希望讓市民休養生息，故最終作罷。他又指，政府正爭取人才、企業來港，應避免任何產生反效果的政策。
修訂現年度預算 增至1400億元赤字
陳茂波今日公布本財政年度的修訂預算，預料錄得約1,400億元赤字，較預期多約560億元，財政儲備亦會下降至約8,200億元。陳茂波承認，今年有認真考慮增加薪俸稅及利得稅，但最終未有成事，因為考慮到過去數年市民負擔增加，希望讓市民休養生息。
至於其他稅項，他表示社會需時討論，今年並非合適時間，不排除未來實施。他又指，政府現時落力吸引人才、企業來港，要避免任何產生反效果的措施。
對於未有加稅，反而再度派發消費券。陳茂波表示，消費券初衷是刺激市民消費，振興經濟。他承認，社會對是否派發消費券有頗大分歧，部份人非常反對，亦有人贊成，直指：「今次考慮咗好耐做唔做消費券」。
派消費劵有助經濟復蘇
陳茂波又指，現時經濟正在復蘇，餐飲業情況較好，零售業前景較差，出口行業則更差，相信消費券有助鞏固復蘇，故決定再度派發，不過由於已在復蘇路上，故可以減低金額。
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